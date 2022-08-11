من هو اسامة جبور السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من هو اسامة جبور السيرة الذاتية ، وهو أحد الشخصيات البارزة بين الفنانين في الوطن العربي ، مما جعله يتميز بصوت قوي وشجاع ساعده على ترك بصمة واضحة في عالم الغناء والفن ، حيث وصل الى أن يكون أبرز المطربين في الوطن العربي ، تابعوا معنا .

من هو اسامة جبور

أسامة جبور ممثل ومغني يحمل الجنسية الأردنية. ولد في العاصمة الأردنية عمان. من المحتمل أن يكون في العقد السادس من حياته. التحق بأكاديمية الطيران الأردنية للحصول على درجة البكالوريوس في الطيران. بعد التخرج، عمل كمضيف جوي، واستمر في هذا العمل لعدة سنوات. حيث بدأ بعدة رتب بدأها بمضيف ؛ وبعد ذلك انتقل مدرب حراسة للطائرات إلى مدرب للمضيفات والمضيفات، ثم انتقل إلى العمل الفني وبدأ بالتمثيل لكنه لم يدم طويلاً لطبيعة عمله في مجال الطيران ؛ ثم انتقل إلى العمل الغنائي الذي اشتق منه من أعماله السابقة، ليصبح لاحقًا أحد أشهر وأبرز المطربين في الوطن العربي.

سيرة أسامة جبور

يعتبر أسامة جبور من أشهر الفنانين في الوطن العربي، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرته ما يلي

الاسم الكامل أسامة جبور.

تاريخ الميلاد 9 فبراير.

العمر يرجح أن يكون عمره في الستينيات من عمره.

مكان الميلاد عمان، الأردن.

الإقامة عمان / المملكة الأردنية الهاشمية.

الجنسية أردني.

الدين اعتنق الإسلام

الاصول اردني.

المهنة ممثل ومغني وملحن.

الحالة الاجتماعية أعزب.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية.

المؤهلات العلمية حصل على درجة البكالوريوس في الطيران من الأكاديمية الأردنية للطيران، ثم انتقل إلى السويد لإكمال الدراسة في جامعاتها.

بداية المسيرة الفنية احتراف في المجال الفني منذ القدم واستمر حتى الوقت الحاضر.

كم عمر اسامة جبور

ولم يذكر أسامة جبور أي تفاصيل تتعلق بعمره الحقيقي، لكن وفقًا للتقديرات، من المرجح أن يكون عمره في العقد السادس من عمره. ولد في العاصمة الأردنية عمان، ونشأ بين أسرته الأردنية. كان والده يخدم في الجيش الأردني ووالدته مثقفة ومتعلمة وله العديد من الإخوة والأخوات، درس أسامة جبور جميع المراحل العلمية في الأردن حتى وصل إلى المرحلة الجامعية. حصل على بكالوريوس الطيران من الأكاديمية الأردنية. كما درس في جامعة جوتنبرج بالسويد. عمل في بداية حياته مضيفة طيران. ثم انتقل إلى المجال الفني.

هل أسامة جبور متزوج

أسامة جبور لم يدخل القفص الذهبي حتى هذه اللحظة، وعندما سُئل عن السبب قال إنه معني بالعمل والفن، وهو ما يستغرق وقته في كثير من الأحيان، وأنه سافر كثيرًا كمضيف في الخطوط الجوية الأردنية، لذا قرر عدم الارتباط رغم حبه الكبير للأطفال، وذكر في مقابلة في برنامج تلفزيوني أن لديه تجارب حب كثيرة، وكانت تجربته الأولى فتاة من الكرك، لكنه لم يتواصل معها من أجل الحب، ولكن كان الاتصال بينهما روحيًا وبالطبع بسبب ظروف العمل التي استغرقت كل وقته، فلم يجد لنفسه يومًا.

اسامة جبور، مهرجان جرش

يعتبر الفنان أسامة جبور فنان أردني يقف على خشبة مسرح مهرجان جرش، حيث كان للفنان حضور مميز في المسرح، وكان يثير حماس الجماهير في المهرجان. الأغنية الوطنية شرف كبير وغناها بمناسبة الذكرى العشرين لانضمام الملك عبد الله إلى السلطنة.

وفي الختام تعرفنا على من هو اسامة جبور السيرة الذاتية ، و كم يبلغ عمر اسامة جبور ، وتعرفنا على من تكون زوجته وتفاصيل حفلاته في مهرجان جرش ، ويعد الفنان اسامة جبور حصل على بكالوريوس الطيران من الأكاديمية الأردنية .