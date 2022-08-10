من هو اسلام محمد فتحي قاتل سلمى الشوادفي ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي وهو من هو اسلام محمد فتحي والذي قام بقتل الطالبة سلمى الشوادفي حيث جاء ذلك الخبر بشكل صاعق للشارع المصري ، حيث قام الطالب اسلام محمد فتحي ، بقتل الفتاة سلمي عبر 17 طعنة لها وخمسة عشر طعنة في جسدها من الأمام، و طعنتين في الظهر، تابعوا معنا .

من هو إسلام محمد فتحي قاتل سلمى الشوادي

إسلام محمد فتحي طالب بكلية الإعلام بجامعة الشروق إحدى الجامعات المصرية الخاصة الواقعة في محافظة الشرقية. يبلغ عمر الإسلام حوالي 22 سنة. وبحسب ما تم رصده تبين أنه ولد في الخامس عشر من مايو عام 2000 بإحدى محافظات جمهورية مصر العربية.

من هي سلمى الشوادفى

قُتلت سلمى الشواففي في الزقايق، طالبة مصرية في السنوات الأولى من عقدها الثالث، قُتلت غدراً على يد الطالب إسلام محمد فتحي بطعنها في مناطق متفرقة من جسدها في مبنى يقع بالقرب من محكمة الزقاق. أبو حماد بمحافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية.

تفاصيل مقتل سلمى الشوادفى

طارد الطالب إسلام محمد فتحي الطالبة سلمى بهجت محمد الشواففي داخل مدخل أحد المباني الواقعة بالقرب من محكمة الزقازيق، وقام بدفع 17 طعنة لها وخمسة عشر طعنة في جسدها من الأمام، و طعنتين في الظهر، حيث لوحظ أن سلمى كانت تتلقى تدريبًا خاصًا من خلال دراستها داخل إحدى الصحف التي يقع مقرها داخل المبنى، موقع الحادث.

سبب قتل الإسلام للطالبة سلمى الشوادي

السبب الحقيقي وراء القتل لم تعلنه الجهات الرسمية حتى الآن، لكن ترددت شائعات بأن سبب القتل كان انفصالاً سلمياً عن القاتل بعد علاقة عاطفية بينهما، بحسب ما ورد في العديد من الصفحات غير الرسمية. عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي، حيث كتب القاتل يوم الحادثة عبر واتساب

هل تم القبض على محمد اسلام فتحي

واعتقل إسلام محمد فتحي من قبل السلطات فور ارتكاب الجريمة، وأمر المستشار حمادة الصاوي المدعي العام الجهات المختصة بتشكيل فريق جنائي للتحقيق بشكل عاجل وسريع في تلك الواقعة، وأجهزة التسجيل في محيط تم ضبط الحادث بالإضافة إلى السلاح المستخدم في الجريمة. كما تم الاستيلاء على هاتف الضحية وهاتف القاتل، حيث تم تكليف الطبيب الشرعي بالتوقيع على الطابع التشريحي وفحص الآثار المرفوعة.

وفي الختام تعرفنا على من هو اسلام محمد فتحي قاتل سلمى الشوادفي ، تحدثنا حول التفاصيل التي تتعلق بعملية القتل ، وقد تحفظت الحكومة على السبب الذي دفع بإسلام القتل للطالبة سلمى الشوادفي ، وعرفنا تفاصيل الحادث الذي تم الإعلان عنه.