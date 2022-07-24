من هو افضل مدرب في افريقيا 2022

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أفضل مدرب في أفريقيا 2022

حصل عليو سيسي مدرب السنغال على جائزة أفضل مدرب لهذا العام من قبل الاتحادات الإفريقية لكرة القدم (CAF)، حيث قاد أليو سيسي البالغ من العمر 46 عامًا السنغال إلى أول كأس أفريقي لها في الكاميرون في وقت سابق من هذا العام بعد فوزه على مصر بركلات الترجيح. كما قاد أسود التيرانجا للتأهل إلى مونديال قطر في وقت لاحق من هذا العام متقدما على مصر في التصفيات. تأهلت السنغال إلى نهائيات كأس العالم 2002 في اليابان، حيث وصلت السنغال إلى ربع النهائي التاريخي، وهو أفضل ما وصلت إليه أي دولة أفريقية في العالم.

من هو عليو سيسي – ويكيبيديا

عليو سيسي هو مدرب كرة قدم سنغالي ولاعب سابق، وهو المدرب الحالي للمنتخب السنغالي. بعد أن بدأ مسيرته المهنية في فرنسا، لعب لاحقًا مع الناديين الإنجليزيين برمنغهام سيتي وبورتسموث. كان سيسي لاعب وسط دفاعي، يلعب أحيانًا كمدافع مركزي.

سيرة أليو سيسي

سيرة المدرب السنغالي عليو سيسي ممثلة بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل أليو سيسي.

تاريخ الميلاد 24 مارس 1976 (46 سنة).

مكان الميلاد زيغينكور، السنغال.

الجنسية وتشمل الجنسية السنغالية.

الارتفاع 1.80 م (5 قدم 11 بوصة).

مركز اللعب وسط – مدافع.

المهنة لاعب كرة قدم سابق – مدرب حالي.

النادي الحالي السنغال (مدرب).

مسيرته كلاعب من 1994 إلى 2009.

حياته المهنية كمدرب منذ 2012 – حتى الآن.

معرف المدرب يمكن الوصول إلى معرف المدرب الدولي “”.

تويتر عليو سيسي

يمتلك المدرب الدولي عليو سيسي حسابًا رسميًا على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، يشارك من خلاله معظم أخباره الاحترافية كمدرب كرة قدم، كما يشارك بعض صوره في مراسم التتويج الرسمية مع المنتخب السنغالي. لدى Cissé أكثر من 13.3 ألف متابع من جميع أنحاء إفريقيا. تابعوه مباشرة عبر حسابه الوحيد والرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

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