من هو افضل يوتيوبر في الوطن العربي 2022 ، لقد سعى الكثير من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول الشخص الأفضل في مجال يوتيوبر في الوطن العربي ، ومن الأشياء التي أصبح يتابعها الكثير من الأشخاص حول العالم الأنشطة التي يلجأ إليها الناس من جميع أنحاء العالم في الوقت الحاضر، والأنشطة المتعلقة بالشهرة عبر قنوات اليويتوب ، تابعوا معنا .

من هو الأفضل في الوطن العربي

الأفضل في الوطن العربي هو حسن سليمان صاحب قناة أبو فلة. هو كويتي على اليوتيوب. ولد في العاصمة الكويتية في 18 ديسمبر 1998 م. يبلغ الآن من العمر 23 عامًا تقريبًا. أنا مهتم جدًا بتقديم محتوى متخصص بشكل أساسي في كل من الألعاب والمقاطع. استطاع أن يحقق نجاحًا مذهلاً حصل من خلاله على الدرع الفضي عام 2022، ثم الدرع الذهبي عام 2022، واستطاع الحصول على الدرع الذهبي عام 2022، وتمكن من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2022 م.

من هو أشهر مستخدمي YouTube في المملكة العربية السعودية

أشهر مستخدمي يوتيوب في السعودية هو الشاب ريان صاحب قناة MrMrSnB2 واسمه على موقع يوتيوب قناة MjrmGames. يعمل ريان من خلال قناته على تقديم محتوى ترفيهي وروح الدعابة مميز للغاية، بالإضافة إلى أنه يستمتع باستمرار باختراع العديد من الأفكار الجديدة المختلفة، بالإضافة إلى قدرته على التعامل مع مختلف المتابعين والتفاعل معهم بشكل إيجابي. كما يقدم ريان مجموعة من المقاطع التربوية الشيقة والمميزة، لما تحتويه من معلومات نادرة وغربية.

أفضل قنوات اليوتيوب في الوطن العربي

يهتم العديد من الأفراد من مختلف أنحاء العالم العربي بتحقيق شهرة واسعة وكبيرة من خلال تقديم محتوى جيد وجذاب على منصة اليوتيوب، وبالفعل استطاع العديد من الشخصيات عبر قنواتهم الرسمية على المنصة تحقيق نجاح كبير وواسع، و فيما يلي أهم عشر قنوات ظهرت في العالم العربي على موقع يوتيوب، على النحو التالي

قناة شفا

فيما يلي أهم مميزات القناة

مؤسس القناة شفا يوسف

الإقامة الإمارات العربية المتحدة

الفئة الأطفال

عدد المشتركين 35.8 مليون

المشاهدات أكثر من 17.5 مليار

قناة مشاية

فيما يلي أهم مميزات القناة

مؤسس القناة محمد مشعي وعائلته

الاقامة السعودية

التصنيف الأسرة

عدد المشتركين 21.9 مليون

المشاهدات أكثر من 13.8 مليار

قناة نور ستارز

فيما يلي أهم مميزات القناة

مؤسس القناة نور نعيم

الإقامة الإمارات العربية المتحدة

التصنيف متفرقات

عدد المشتركين 19.5 مليون

المشاهدات أكثر من 2.3 مليار

قناة ابو فلة

فيما يلي أهم مميزات القناة

مؤسس القناة حسن سليمان

الاقامة الكويت

التصنيف العاب

عدد المشتركين 26.3 مليون

المشاهدات أكثر من 2.3 مليار

قناة شبكة الألعاب العربية

فيما يلي أهم مميزات القناة

مؤسس القناة أ

الاقامة البحرين

التصنيف العاب

عدد المشتركين 17.1 مليون

المشاهدات أكثر من 5.9 مليار

قناة أنس وأصالة

فيما يلي أهم مميزات القناة

مؤسس القناة أنس مروة وأصالة المالح

الإقامة أمريكا والإمارات العربية المتحدة

التصنيف الأسرة

عدد المشتركين 14.1 مليون

المشاهدات أكثر من 2.5 مليار

قناة نارنس للتجميل

فيما يلي أهم مميزات القناة

مؤسس القناة نارين عمارة

الإقامة السويد والإمارات العربية المتحدة

التصنيف الجمال / التدوين

عدد المشتركين 13.4 مليون

المشاهدات أكثر من 1.7 مليار

قناة النازية

فيما يلي أهم مميزات القناة

مؤسس القناة ناصر خالد

الاقامة السعودية

التصنيف ردود الفعل

عدد المشتركين 11.7 مليون

المشاهدات أكثر من 1.9 مليار

قناة أترو

فيما يلي أهم مميزات القناة

مؤسس القناة أمين محمد

الاقامة هولندا

التصنيف العاب

عدد المشتركين 12.7 مليون

المشاهدات أكثر من 1.8 مليار

قناة Bendrita X.

فيما يلي أهم مميزات القناة

مؤسس القناة بندر مدخلي

الاقامة السعودية

التصنيف العاب

عدد المشتركين 11.9 مليون

المشاهدات أكثر من 2.5 مليار

من هو أفضل مستخدم يوتيوب في العالم

أفضل مستخدم YouTube في العالم هو فيليكس أرفيد، صاحب قناته الشهيرة PewDiePie. يتميز Arvid بتقديم محتوى بارز ومتنوع يعمل من خلاله على جذب المشاهدين من مختلف دول العالم، ويذكر أن قناته تميزت بتحقيق عدد كبير من المشاهدين حيث سجلت عددًا (24،639،945،8000 مشاهد) وهو رقم كبير جدا يدل على نجاحه وأهمية المحتوى الذي تقدمه، ناهيك عن عدد المشتركين في القناة الذي بلغ قرابة (111 مليون مشترك).

أفضل قنوات YouTube في العالم

يوجد عدد كبير من قنوات اليوتيوب التي تعبر أفضل وأشهر القنوات العالمية، حيث سجلت أكبر عدد من المشاهدات والمتابعين، وفيما يلي جدول يوضح أفضل عشر قنوات يوتيوب في العالم، على النحو التالي

رتب القناة حسب الأفضلية اسم القناة على يوتيوب عدد المشتركين (بالملايين) لغة القناة نوعي المحتوى المقدمين 1 قناة تي سيريز 222 مليون مشترك اللغة الهندية موسيقى 2 قناة كوكو ميلون مليون مشترك اللغة الإنجليزية التعليم والموسيقى 3 قناة سوني تي في انترتينمنت 139 مليون مشترك اللغة الهندية وسائل الترفيه 4 قناة بيو دي باي 111 مليون مشترك اللغة الإنجليزية ألعاب الأطفال 5 قناة عرض ديانا للأطفال 21.5 مليون مشترك اللغة الإنجليزية وسائل الترفيه 6 قناة السيد الوحش 101 مليون مشترك اللغة الإنجليزية وسائل الترفيه 7 قناة WWE 90.1 مليون مشترك اللغة الإنجليزية رياضات 8 قناة ستايسي 22.1 مليون مشترك اللغة الروسية وسائل الترفيه 9 قناة زي ميوزيك 86.5 مليون مشترك اللغة الهندية موسيقى 10 قناة فلاد ونيكي 19.5 مليون مشترك اللغة الإنجليزية وسائل الترفيه

وفي الختام لمقالنا هذا تحدثنا حول من هو افضل يوتيوبر في الوطن العربي 2022 وهو حسن سليمان صاحب قناة أبو فلة على اليويتوب هو من أصل كويتي ، والذي زاد بشهرته قيامه بعمل البث المباشر لجمع التبرعات للمخيمات في سوريا .