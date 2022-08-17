من هو الآب في المسيحية ، دائماً ما يتم البحث من قبل العديد من الأفراد حول العالم بجمع المعلومات حول الديانات الموجودة في تلك الحياة الدنيا ، ومن تلك الديانات التي يتم البحث وجمع المعلومات عنها هي الديانة المسيحية ، حيث تحث الديانة المسيحية على تعاليم المسيح عيسى عليه السلام ، والتي ورد ذكرها في كتاب العهد القديم ، ويعتقد المسيحيون أن يسوع هو الله المتجسد في المسيح ، تابعوا معنا للتعرف على الآب في المسيحية .

عقيدة الثالوث في المسيحية

توضح العقيدة المسيحية عن الثالوث مفهوم الله – سبحانه – كإله واحد متجسد في ثلاثة أقانيم يشتركون في نفس الجوهر من حيث المادة والطبيعة. كما تميز المسيحية في عقيدة الثالوث بين كل من الطبيعة والأقنوم. الأقنوم هو الشخص والطبيعة هي ما هو الإنسان، ويفترض أن الآب قد أرسل الابن إلى العالم.

من هو الآب في المسيحية

الآب هو مصطلح من الدين المسيحي، ويعني الصورة التقليدية لله، أي أن ما يعرفه الآخرون عن وجود الله في السماء لا يمكن رؤيته ولا يمكن الاقتراب منه. أقانيم أخرى قادرة على كل شيء.

من هو الابن في المسيحية

في المسيحية، يعتبر الابن الشخص المرسل من الآب إلى العالم، حيث يجمع بين صفات البشر وصفات الله وهذا واضح من الأسماء والألقاب التي أعطيت له. مثال يسوع، المعلم، المعلم، الطبيب، العظيم، الحمل، والأسد.

ما هو الروح القدس

الروح القدس في العقيدة المسيحية هو روح الله، ولذلك يُدعى في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس، وهو الوسيط الذي نقل الابن إلى العالم، وكذلك الوسيط الذي من خلاله حملت مريم العذراء. يسوع ومن خلاله أوضح يسوع تعاليمه ووصاياه، وعلى المسيحي أن يكون تحت سلطته وإلا لا يكون مسيحياً.

أقنوم الآب

“الآب” تعني أصل الوجود، وهذه الكلمة مذكورة في الأناجيل أكثر من مائة مرة. الله أصل الوجود وهو كائن بذاته. يُدعى الآب ويعني أنه حي بروحه القدوس، ويعني الأقنوم أيضًا الأصل، والشخص الأساسي في كل شيء.

الثالوث للمسيحيين

إن عقيدة الثالوث ما هي إلا بدعة اخترعها النصارى، ولم تكن معروفة في عصر الأنبياء السابقين لأهل الكتاب، وهذه العقيدة أيضًا لم توجد في كتب العهد القديم بين المسيحيين. .

من هو الآب في المسيحية ، قد عرفت المسيحية بتميزها ببدعة اخترعها و هي العقيدة المسمى الثالوث والتي تجمع ما بين الاقنوم والطبيعية ، والتي أوضحناها سابقاً حيث أن الأقنوم هو الشخص ، والطبيعية هي الانسان وما هو عليه ، ومعظم الافتراضيات التي يضعونها في المسيحية هو أن الآب من أرسل الابن إلى العالم ، هذا والله اعلم .