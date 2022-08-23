من هو الارجنتيني بيتزي مدرب منتخب كره قدم السعودي

الألقاب والإنجازات التي حققها المدرب الارجنتيني بتيزي

إنيفرستيداد كاتوليكا الدوري التشيلي: 2010 سان لورينزو الدوري الأرجنتيني: 2013 شيلي كوبا أمريكا: 2016 ألقاب فردية عدل الدوري الإسباني: مدرب الشهر (فبراير/شباط 2014، ومن ضمن الألقاب والإنجازات التي حققها المدرب الارجنتيني الذي كان يدرب المنتخب السعودي بتيزي عندما كان يلعب في صفوف نادي برشلونه الاسباني ستحقق الدوري الاسباني لعام 1997 98 بالإضافة الى كاس ملك اسبانيا لعام 1996 97 1997 98 بالإضافة الى انه حقق كاس السوبر الاسباني لعام 1996 و كاس الكؤوس الأوروبية لعام 1996،

كما انه حققه كاس السوبر الاوروبي لعام 1997 بورتو وكاس البرتغال واحد 2000 اما عن الألقاب الفردية التي حظي بها المدرب الارجنتيني واللاعب السابق بيازي جائزه بتيشيشي عندما كانك مدرب اما عن الالقاب الأخرى الجماعية إنيفرستيداد كاتوليكا الدوري التشيلي 2010 سان لورينزو الدوري الأرجنتيني: 2013 شيلي كوبا أمريكا: 2016 ألقاب فردية عدل الدوري الإسباني: مدرب الشهر فبراير/شباط 2011.