من هو الارجنتيني بيتزي مدرب منتخب كره قدم السعودي، تدافع الكثيرين من معجبين كره القدم، وخاصه الخليجية والعالمية منها للبحث عن كافه المعلومات المرتبطة حول المدرب بيتزي، والتي سنعمل خلال مقالتنا الحالية بتدوين وتسجيل كافه المعلومات المرتبطة من المدرب الارجنتيني وذلك تلبيه للإجابة على الأسئلة المطروحة خلال محركات البحث خلال الآونة الأخيرة.
من هو الارجنتيني بيتزي مدرب منتخب كره القدم السعودي
واسمه المدرب الارجنتيني مدرب منتخب السعودية بالكامل هو واخوان انطونيا بيتزي ولد بتاريخ سبعه حزيران يونيو سنه 1968 وبدا حياته الرياضية والمهنية كلاعب كره قدم محترف متقاعد كان يلعب في مركز الهجوم درب المنتخب السعودي لمده عامين هو كان يلعب في المركز الهجوم ويحمل الجنسيتين الإسبانية والأرجنتينية قاضي يا اخوان معظم مشواره الرياضي في اسبانيا حيث انه كان يلعب أساسيا في نادي تينيريفي، حيث لعب بعض المواسم في دوري الدرجة الأولى الاسباني ليكتسب فيما بعد شعبيه كبيره بعد ان خاض مع الفريق 221 مباراة سجل فيها 92 هدفا خلال ثمانية مواسم.
اتحاد السعودي لكره القدم يقرر عدم التجديد عقد الارجنتيني خوان بيتيزي
وخلال بحثنا عن المعلومات المرتبطة بالمدرب الارجنتيني بيتيزي، وجدنا انه كان مدربا للمنتخب السعودي حيث كانت قد اتخذ اتحاد السعودي لكره القدم قرارا بعدم تجديد عقد المدرب لمنتخب السعودي وذلك بسبب النتائج السلبية، التي حققها الأخضر في بطوله كاس اسيا 2019 والتي اختي تمت في الامارات حيث وداع المنتخب السعودي البطولة من الدوري الثاني على يد السامواري الياباني بهدف نظيف، كما لم تكن مشاركه الأخضر في مونديال روسيا لعام 2019 بأحسن حالاتي تودع البطولة أيضا من دوري المجموعات ليتخذ قرارات حاسمه لإنهاء عقد المدرب الارجنتيني بتيزي.
الألقاب والإنجازات التي حققها المدرب الارجنتيني بتيزي
إنيفرستيداد كاتوليكا الدوري التشيلي: 2010 سان لورينزو الدوري الأرجنتيني: 2013 شيلي كوبا أمريكا: 2016 ألقاب فردية عدل الدوري الإسباني: مدرب الشهر (فبراير/شباط 2014، ومن ضمن الألقاب والإنجازات التي حققها المدرب الارجنتيني الذي كان يدرب المنتخب السعودي بتيزي عندما كان يلعب في صفوف نادي برشلونه الاسباني ستحقق الدوري الاسباني لعام 1997 98 بالإضافة الى كاس ملك اسبانيا لعام 1996 97 1997 98 بالإضافة الى انه حقق كاس السوبر الاسباني لعام 1996 و كاس الكؤوس الأوروبية لعام 1996،
كما انه حققه كاس السوبر الاوروبي لعام 1997 بورتو وكاس البرتغال واحد 2000 اما عن الألقاب الفردية التي حظي بها المدرب الارجنتيني واللاعب السابق بيازي جائزه بتيشيشي عندما كانك مدرب اما عن الالقاب الأخرى الجماعية إنيفرستيداد كاتوليكا الدوري التشيلي 2010 سان لورينزو الدوري الأرجنتيني: 2013 شيلي كوبا أمريكا: 2016 ألقاب فردية عدل الدوري الإسباني: مدرب الشهر فبراير/شباط 2011.