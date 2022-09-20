من هو الاسير الهارب من سجن رامون ويكيبيديا، ضجت منصات السوشيال ميديا المتنوعة في الساعات القليلة الماضية ولا سيما يوم امس الاثنين الموافق 19 سبتمبر لعام 2022م هروب أسير من سجن رامون الصحراوي العسكري مما تم الاعلان عن حالة الترقب والطوارئ وعمليات البحث عن السجين الهارب من سجن رامون هو من احدى السجون الإسرائيلية التي تقع بالتحديد بشمال فلسطين المحتلة.

سجن رامون ويكيبيديا

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية محسوبة على الحركة الأسيرة، عدم صحة ما لم تتناقله وسائل الإعلام الصهيونية عن هروب أسير أمني فلسطيني من سجن رامون الصحراوي، وما تم نشره حول قصة هروب أسير كان قد تعرض للهجوم. في سجن رومنيم وليس رامون وسجين مدني إسرائيلي متهم بقضايا جنائية، وما حدث في سجن رامون كان خطأ في العد من قبل إدارة السجن.

الأسير الذي هرب من سجن رامون ويكيبيديا

أكدت وسائل إعلام عبرية فرار أحد الأسرى الأمنيين في سجن رامون الصحراوي، وكانت قد أعلنت هذا النبأ عندما نفذت عملية عد الأسرى في أحد أقسام السجون بعد إعلانها وفاة أحد الأسرى الفلسطينيين. . سجين؛ ومنذ ذلك الحين بدأت الشرطة والسلطات الإسرائيلية التحقيق وتنفيذ حالات الطوارئ والبحث داخل وخارج السجن للبحث عن الأسير الفلسطيني.

قصة هروب أسير من سجن رامون كاملة

ولم تذكر مصادر فلسطينية أو صهيونية اسم الأسير الذي هرب من سجن رامون الصحراوي، حيث أعلن الاحتلال الصهيوني مساء أمس الاثنين، عن فرار أسير أمني محسوب على حركة المقاومة الإسلامية حماس، بعد إجراء إحصاء أولي في مدينة رامون. قسم من السجن، ففحصت إدارة السجن هذا الأمر وأعلنت حالة الطوارئ. وبدورها بدأت شرطة الاحتلال في عمليات البحث الأمني ​​المكثف والخارجي داخل أسوار السجن بحثا عن السجين الهارب.

تفاصيل هروب سجين من سجن رامون

سجن رامون هو أحد السجون الإسرائيلية الواقعة شمال فلسطين المحتلة. يبعد هذا السجن حوالي 100 كيلومتر عن مدينة بئر السبع. تم بناؤه بجوار سجن نفحة الصحراوي. وقد صممت السلطات الإسرائيلية هذا السجن على الطراز الأمريكي وأحاطت به بتحصينات أمنية مشددة. وكان الغرض من بناء السجن عزل قادة الحركة الأسيرة الفلسطينية، ويتكون السجن من 3 أقسام، كل قسم يتسع لحوالي 120 معتقلاً، ويتكون القسم من 10 غرف، وتحتوي كل غرفة على 10 أسرى. أما مساحتها فلا تتعدى 3.5 متر. ويعاني الأسير في هذا المكان من كل أنواع الظلم والهمجية وسياسات العزلة الأحادية الجانب في ظروف سيئة للغاية.

تداول في الاونة الاخيرة هروب سجين من رامون الصهيوني ولم تصرح اي جهة صهيونية او فلسطينية عن اسم الاسير الهارب من السجن وقامت الجهات الصهيونية بتحميل المسؤلية الكاملة على الحركة المقاومة الإسلامية حماس مما زادت عمليات البحث المستمرة للتوصل للاسير الهارب من السجن.