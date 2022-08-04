من هو الحر الرياحي السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من هو الحر الرياحي السيرة الذاتية ، وهو أحد الشخصيات التي ارتبط اسمها بالإمام الحسين عليه السلام ، والتي اكتسبت الشهرة بشكل كبير وهو من الشخصيات المعروفة ، تابعوا معنا .

من هي ويكيبيديا الحرية

الحر بن يراد بن ناجية بن قنب بن عتاب الرياحي سيد وقائد، وأحد شيوخ أهل الكوفة، وكان من شرف قومه في الجاهلية، بعد أن أعلن إسلامه عُرف بأنه أحد قادة وأمير الجيوش في الكوفة وقت ثورة الحسين، وكان شديد الالتزام. بأوامر الإمام عبيد الله بن زياد أمير البصرة في عهد معاوية بن زيد، أرسله ليراقب الحسين عليه السلام، لكنه في اللحظات الأخيرة من يوم عاشوراء ندم على فعله. فتكاتف الحسين معه حتى استشهد معه في كربلاء سنة 61 هـ.

كم عمر الحر بن يزيد الرياحي

ولم تذكر المصادر التاريخية أي تفاصيل عن عمر الحر الرياحي عندما استشهد، لكن ما ورد ذكره أنه كان من نبلاء قومه وقائدهم الذي كان يتمتع بالصلابة والحزم في كل العسكرية. الأمور، وكان عائلته من نبلاء أهل الكوفة في العصر الجاهلي وحتى بعد إسلامه، قال البعض إنه كان يقود الشرطة في وقت معاوية بن زيد، لكن ليس هناك رسمي تاريخي. المصدر الذي يثبت هذا. بل المعروف أنه كان من أمراء الجيش الأموي في كربلاء، وكان قائدا للجيش الذي قاده عبيد الله بن زياد لمواجهة الحسين – عليه السلام – وكان مؤلفا. 1000 فارس.

لقاء مجاني مع حسين

التقى حر الرياحي والإمام الحسين بجبل ذي حسم، ولم يكن مؤتمناً على أمر قتال الحسين. وسيوفهم أمروا أن يسقيوا الشعب ويرشفوا الخيل ففعلوا ذلك ونصب الحر خيمته والتقى أصحابه. ثم عادوا إلى مكانهم، وبعد العصر أراد الحسين المغادرة، لكن الحر منعه وأمره بالذهاب معه إلى الكوفة. وانتهى الاتفاق بينهما بعد وصول رسالة عبيد الله إلى الحر، وتضمن الكتاب صعوبة على الحسين، وبقي الحر مع الحسين حتى نزلت كربلاء والحر. تبعه، والتحق بجيشه حتى استشهدوا في حادثة كربلاء.

نبش قبر حور الرياحي

وذكر بعض الشيعة قصة نبش قبر الحر الرياحي. وجاءت القصة بعد زيارة الشاه الصفوي لمقابر آل البيت في كربلاء، لكنه لم يذهب إلى قبر الحر. لم تقبل توبته، فقال له الناس أن الحر استشهد مع الحسين، لكن عشيرته أصرت على دفنه في قبورهم. لا يزال الحر يمل بدمه رغم مرور آلاف السنين على وفاته، ووجد في قبره منديل الحسين، فأخذ قطعة من المنديل ليتبارك ويشفي، وأمر بالبناء. من القبر وبناء قبة فوقه، وحث الناس على زيارته لنيل البركة.

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