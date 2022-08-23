من هو الدكتور نبيل عبد المقصود ويكيبيديا ، قد اثارت التسائلات من قبل العديد من الافراد حول الطبيب الذي يعالج الفنانة والمغنية شيرين عبد الوهاب والذي يختص في علاج الأمراض النفسية والذي أصبح منتشر عبر محركات بحث جوجل ومنصات التواصل الإجتماعي ، نتيجة قيام شرين بتقبيل يده وهو الدكتور نبيل عبد المقصود في الحفلة الأخيرة التي قدمتها في تونس ، وما لا يعرفه الكثيرون عن هذا الطبيب أنه من أشهر الأطباء في العالم ، تابعوا معنا .

من هو دكتور نبيل عبد المقصود ويكيبيديا

الدكتور نبيل عبد المقصود طبيب متخصص في علاج السموم والإدمان، وأستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة. درس نبيل عبد المقصود في جمهورية مصر العربية، ثم ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال مسيرته التعليمية، وحصل على مرتبة الشرف في علم السموم والدكتوراه في نفس المجال. عاد عبد المقصود إلى جمهورية مصر العربية ليكون أول متخصص في علم السموم بنقابة الأطباء المصرية، كما أنشأ أول مركز متخصص لعلاج الإدمان دون أعراض الانسحاب.

نبيل عبد المقصود السيرة الذاتية

في ضوء ما سبق ذكره عن الدكتور نبيل عبد المقصود، نشير إلى أهم بياناته الشخصية من خلال النقاط التالية

الاسم الحقيقي نبيل عبد المقصود.

الاسم الانكليزي نبيل عبد المقصود

محل الميلاد ولد بالقاهرة / جمهورية مصر العربية.

الاقامة يسكن في القاهرة / مصر.

تاريخ الميلاد غير معروف ويقدر في خمسينيات القرن الماضي.

العمر في العقد السابع من العمر.

الجنسية جمهورية مصر العربية.

الجنسية المصرية.

العقيدة الدينية الإسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الاطفال غير معروف.

التعليم بكالوريوس الطب والجراحة، ماجستير في علم السموم، دكتوراه في علم السموم.

ألما ماتر جامعة القاهرة، جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية.

اللغة الأم العربية “اللهجة المصرية”.

اللغة الثانوية إجادة اللغة الإنجليزية.

المهنة والنشاط طبيب متخصص في مجال السموم.

سنوات من النشاط بدأ العمل فور الانتهاء من دراسة الدكتوراه من عام 1990 م وحتى الآن.

مؤهلات د. نبيل عبد المقصود

يعتبر الدكتور نبيل عبد المقصود أول طبيب يعمل في مجال علم السموم، حيث أهلته دراسته للوصول إلى ما أنجزه. فيما يلي مؤهلات الدكتور عبدالمقصود

حاصل على إجازة في الطب والجراحة من جامعة القاهرة عام 1979.

درجة الماجستير في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1985.

حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1990.

دبلوم في علم السموم من جامعة ميتشيغان في أمريكا.

مواقف د. نبيل عبد المقصود

يعتبر الدكتور نبيل عبد المقصود من أهم الأطباء في جمهورية مصر العربية، فقد عمل لمدة ثلاثين عامًا في عدة مناصب منها

مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة القاهرة.

رئيس الجمعية الطبية المصرية لعلاج السموم والإدمان.

استشاري السموم لدى الامين العام لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.

سكرتير الفريق الدولي للقضاء على الأفيون في بريطانيا (IGROD).

عضو لجنة الأخلاق باليونسكو.

مستشار طبي لوزارة العدل والمحكمة الدستورية العليا.

رئيس الاتحاد العربي لمكافحة السموم بجامعة الدول العربية.

مدير مستشفى القصر العيني الفرنسي.

مدير أول للمركز المتخصص لعلاج السموم والإدمان.

علاقة نبيل عبد المقصود بالفنانة شيرين

شكرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب طبيبها الدكتور نبيل عبد المقصود بعد اختتامها حفل قرطاج الدولي. حرصت شيرين على شكر هذا الطبيب بكلمات قصيرة، حيث استدعت الأخيرة طبيبها على المسرح وقبلت يديه، وقالت

نبيل عبد المقصود على الفيس بوك

للدكتور نبيل عبد المقصود حساب على فيسبوك، يقارب العشرة آلاف متابع، والأخير ينشر صورا له مع كبار الشخصيات في الوطن العربي، ومقاطع فيديو تحتوي على بعض النصائح الطبية الهامة. من خلال النقر مباشرة على الرابط ““.

من هو الدكتور نبيل عبد المقصود ويكيبيديا ، عرف الدكنتور نبيل عبد المقصود من الأطباء الذين يختصون في علاج الأمراض النفسية والإدمان ، ومن أشهر الأطباء العاملين في ذلك التخصص حول العالم ، وعملت الفنانة شرين عبد الوهاب على شكره في حفلها الأخير في دولة تونس .