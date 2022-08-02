من هو الذي اطلق على البرتغال هذا الاسم ، قد يخطر على أذهان الكثير من الأشخاص حول العالم حول الأسماء من حولهم وخاصة الأسماء للدول التي يسكنون فيها أو يحبون زيارتها الى جمع المعلومات عنها ومن تلك الدول التي يتم البحث عن السبب ما وراء إطلاق اسمها دولة البرتغال ، فما سبب وراء تسميتها ومن هو الذي اطلق عليها ذلك الاسم ، تابعوا معنا .

من أطلق هذا الاسم على البرتغال

يُعتقد أن أول من أطلق هذا الاسم على دولة البرتغال هم العرب، وقد تم إطلاقه نتيجة وجود العديد من أشجار البرتقال ووفرة الثمار فيها. كما احتلت المرتبة الثالثة عشرة بين دول العالم من حيث الأمن والسلام، والثالثة عشرة من حيث جودة الحياة.

السياحة في البرتغال

تتمتع البرتغال بالعديد من العوامل الطبيعية التي تجعلها دولة سياحية ووجهة للزوار من جميع دول العالم، ومن أهم هذه العوامل الطبيعة الجميلة التي تقع فيها، حيث تحتوي على العديد من الجبال والسهول المعتدلة. المناخ الذي تأخذه من البحر الأبيض المتوسط ​​، وتحتوي البرتغال على العديد من المتاحف والقلاع والقصور والعديد من المتنزهات وأشهرها حديقة الأمم التي تقع في مدينة لشبونة.

أفضل شيء عن البرتغال

أجمل ما في البرتغال أنها تحتوي على عدد من الأماكن السياحية على الرغم من صغر مساحتها، وتحتوي على العديد من المدن السياحية، ومن أكثر هذه المدن إثارة هي العاصمة لشبونة التي تحتوي على ميناء يطل على نهر. تسمى تاجوس، ولديها أيضًا العديد من التلال والقصور مثل قصر سان جورج، والعديد من المتاحف التي يمكنها التعريف بالماضي القديم لهذا البلد، بما في ذلك مدينة بورتو التي أعلنت اليونسكو أنها موقع تراث عالمي، وتختلف عن لشبونة لأنها واحدة من المدن السياحية المعاصرة والكلاسيكية في نفس الوقت.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد أوضحنا لكم عبر السطور السايقة حول التعرف من هو الذي اطلق على البرتغال هذا الاسم ، و أفضل شيء عن البرتغال ، و السياحة في البرتغال