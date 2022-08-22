من هو السفير الاماراتي في ايران ، لقد تداول العديد من الأفراد حول العلام والوطن العربي عبر منصات التواصل الاجتماعي للتعرف على أهم المعلومات والتي شغلت أذهان الكثير فيما يتعلق بالسفير الاماراتي داخل دولة إيران ، مما دفع الى ذكر اسمه خلال الساعات القليلة الماضية نتيجة قيام دولة الإمارات بإعلان دولة عن استئناف عمله كسفير لدولة إيران بعد أن تغيب عن عمله لأكثر من 6 سنوات ، و وأكدت الإمارات أن عودته ستكون للمساهمة في دفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ، تابعوا معنا .

من هو سفير الدولة لدى إيران

سفير الدولة لدى إيران هو سيف محمد الزعابي الذي يحمل الجنسية الإماراتية. تولى سيف مهامه في السفارة في إيران عام 2011 م، وهو أيضًا سفير غير مقيم لدى الدولة في أرمينيا عام 2013 م، لكن بعد 6 سنوات من عمله قررت حكومة الإمارات سحبه من السفارة و استدعائه من طهران في كانون الثاني (يناير) 2016 م، بعد الإعلان عن تقليص التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وتقليص عدد الدبلوماسيين الإيرانيين معهم، بسبب التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للخليج، وبعد سنوات من انسحابها، وقررت الحكومة إعادته إلى عمله مساء أمس، وذلك بسبب حرص القيادة على تعزيز علاقتها في إيران.

سيرة سيف محمد الزعابي

يعتبر سيف محمد الزعابي من أشهر الشخصيات الدبلوماسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرته الذاتية ما يلي

الاسم سيف محمد عبيد الزعابي.

الاسم المستعار سيف الزعابي.

العمر من المرجح أن يكون عمره في العقد الخامس من عمره.

تاريخ الميلاد غير معروف.

مكان الميلاد الامارات العربية المتحدة.

مكان الاقامة طهران عاصمة ايران.

الشهادة الأكاديمية غير معروف.

الوظيفة سفير دولة الامارات في ايران.

سنوات النشاط منذ آذار 2011 وحتى الوقت الحاضر.

كم عمر سيف محمد الزعابي

ولم يذكر سيف الزعابي أي تفاصيل عن تاريخ ميلاده أو عمره الحقيقي، لكن وفقًا للتقديرات، فمن المرجح أن يكون في العقد الخامس من عمره. ولد وترعرع وعاش في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ينحدر من عائلة إماراتية معروفة. كما التحق بالمدارس الإماراتية لدراسة جميع المراحل التعليمية بأمر ملكي. من دولة الإمارات العربية المتحدة سفيرا لدولة الإمارات في دولة إيران عام 2016 م، ولكن بسبب التوتر في العلاقة بين البلدين، أعفى من منصبه لمدة 6 سنوات، عاد بعدها إلى المنصب مرة أخرى. من أجل الحفاظ على العلاقة بين البلدين.

تفاصيل عودة السفير الإماراتي إلى إيران

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عودة سفيرها إلى إيران، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن السفير سيستأنف مهامه في السفارة في طهران خلال الأيام المقبلة. وقد وصل البلدان إلى مستوى السفراء. جدير بالذكر أن الإمارات سحبت سفيرها من العاصمة طهران عام 2016 م، بعد أن اقتحم محتجون إيرانيون السفارة السعودية في طهران احتجاجًا على إعدام رجل دين شيعي، ورغبة أبوظبي في وضع حد لمساعي طهران في ذلك. تمتد نفوذها في المنطقة.

من هو السفير الاماراتي في ايران ، دائماً ما تلجأ الدول الى إنشاء السفارات خارج حدودها وضمن حدود دول أخرى ، وذلك للعمل على تجسيد العلاقات الدولية وتعزيز الروابط التجارية والإستثمارية بين الدول في مختلف أنحاء العالم ، ويعد سفير دولة الامارات لدى دولة إيران هو سيف محمد الزعابي .