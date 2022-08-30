من هو السيد كاظم الحائري السيرة الذاتية ، كاظم الحائري هو شخصية عراقية بارزة وهو من علماء العراق المسلمين ويتبع الطائفة الشيعية، ويعتبر كاظم الحائري من الأشخاص الذين كان لهم مناصب عديدة في دولة العراق وتولى العديد من المهام التي كان من خلالها قد احدث العديد من التغييرات في أدوار الدولة والحكومة، وبالحديث عن كاظم الحائري العالم والفقيه العراقي فهو من أفضل ما قدم للعراق وجعل أسم العراق بين نخبة العلماء في الوطن العربي.

كاظم الحائري ويكبيديا

كان لكاظم الحائري مكانه كبيره في العراق ومكانه مرموقة في الملة الشيعية العراقية، بدأ علمه منذ صغره فكان والده قد جعله يتعلم العلوم الشرعية وعلوم القران الكريم، وفي اثناء مرحلته الجامعية درس العلوم الشرعية وكتاب القران الكريم وهو من افضل المؤلفين للكتب الإسلامية، حيث الف كتاب الكفاية وكتاب المكاسب وانطلق في تعليم العديد من العلماء البارزين في وقتنا الحالي والذي برز من اسمهم الدكتور محمد باقر الصدر.

من هو كاظم الحائري

كاظم الحائري وهو من ابرز الشخصيات العراقية التي كانت تتبع الديانة الإسلامية، وهو عراقيي الجنسية حيث ولد كاظم العراقي عام 1938 وبلغ من العمر 84 عاما وله أصول مذهبيه في الطائفة الشيعية ويعيش الان في مدينه قم الإيرانية، من اعلام العلماء في العراق من مواليد كربلاء العراقية.

السيرة الذاتية كاظم الحائري

بالحديث عن السيرة الذاتية لكاظم الحائري، الشخصية العراقية والشيخ المشهور، ومن ابرز المعلومات التي سنقدمها عن الشيخ كاظم الحائري اسمه وشهرته وتاريخ ميلاده ومكان ميلاده وجنسيته وديانته كالتالي:

الاسم: كاظم الحسيني الحائري.

تاريخ الميلاد: و25/10/ 1938 ميلادي.

العمر الحالي: يبلغ من العمر أربعة وثمانين عامًا.

مكان الميلاد: من مواليد كربلاء في العراق.

مكان الإقامة: يقيم في دولة إيران.

الجنسية: يحمل الجنسية العراقية.

الديانة: مسلم شيعي.

مؤلفات كاظم الحائري

ألف كاظم الحائري العديد من الكتب الدينية التي احتوت على العديد من المواضيع في العقيدة والفقه ومواضيع أخرى ومما ألفه السيد كاظم الحائري ما يلي:

أساس الحكومة الإسلامية.

مباحث الأصول.

الكفاح المسلح في الإسلام.

المرجعية والقيادة.

دليل المسلم المغترب.

تزكية النفس.

الفتاوي الواضحة.

القضاء في الفقه الإسلامي.

فتاوي في الأموال العامة.

مسائل في الحج والعمرة.

كتاب في الإجازة.

تعليقة على كتاب منهاج الصالحين.

هذا وقد عرف كاظم الحائري بعلمه الكبير وتناقل العلم عن علماء كبار وعلم الكثير من العلماء الذين تبعوه وهو شخصية عراقية احبها الكثير واعتمدها الكثير في كافة مجالات الحياة.