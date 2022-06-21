سادت حالة من الخوف والذعر بين المواطنين بسبب الصدمات والحوادث المأساوية التي حدثت الواحدة تلو الأخرى مع دقات الساعة ومنها حادث برج القاهرة الذي صدم الجميع متسائلين من هو الشاب الذي انتحر اليوم. من برج القاهرة؟

لن يكون انتحار الشاب من أعلى برج القاهرة هو الأول من نوعه ، إذ تظهر بين الحين والآخر حادثة مماثلة لأسباب مختلفة تجعل الموت حتميًا في ذلك المشهد.

من هو الشاب الذي انتحر اليوم من برج القاهرة؟

ازداد معدل الانتحار في الآونة الأخيرة ، خاصة بين الشباب ، لأسباب عديدة منها النفسية والعاطفية ، والعديد من الاضطرابات والمزالق الأخرى في طريقهم ليجدوا أنفسهم أمام تلك النقطة البغيضة.

وحول انتحار شاب في العشرينات من عمره من أعلى برج القاهرة ليلاً ، اتضح أن الشاب كان يتجول بمفرده ولم يرافقه أي من أصدقائه أو أقاربه ، كما عين الأمن في الماضي. وظل الطابق يراقب حركته ، لكن الشاب طلب منهم تركه يتجول بمفرده لتنبيه أفراد الأمن بأن الوقت قد انتهى.

وتظاهر الشاب الانتحاري بأنه استجاب لطلب رجال الأمن وسار معه في اتجاه المخرج ، لكنه هرب من يديه وسرعان ما قفز من أعلى البرج.

وكشفت الاجهزة الامنية ان الشاب الذي انتحر اليوم من برج القاهرة كان اسمه “مؤمن. ح”. من مواليد 1996 ، يبلغ من العمر 26 عامًا ، عمل محاسبًا ، ويقيم بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.