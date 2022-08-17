من هو الشاعر الملقب بذي القروح والملك الضليل ، تميز العرب على العصور بإحتوائهم للشعر كونهم منذ اوائل الأشخاص الذين اهتموا بالشعر مما جعلهم ينشأ ويعيشوا معه ، وهنالك للشعر العديد من الأغراض المتعددة من ها الغزل ، والبكاء على الذكريات المؤلمة ، والثناء ، والسخرية والرثاء، بالإضافة إلى الآبيات التي عرفت بالحكمة التي كانت في عصر الجاهلي ، ومن ضمن الشعراء الذين برعوا في الشعر هو الشاعر الملقب بذي القروح والملك الضليل امرؤ القيس ، تابعوا معنا .

سيرة امرؤ القيس

امرؤ القيس هو أحد الشعراء المعروفين في عصر ما قبل الإسلام، وقد نقلت قصائده إلينا عبر التاريخ. نقدم أدناه سيرة هذا الشاعر العظيم

اسمه الكامل امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي.

تاريخ الميلاد من مواليد سنة 501 هـ.

محل الميلاد ولد في نجد بالجزيرة العربية.

تاريخ الوفاة توفي عام 540 هـ في أنقرة البيزنطية. في سن 38، أصيب بجروح جذرية.

اسم والده حجر بن الحارث الكندي.

والدته فاطمة بنت ربيعة التغليبي.

ومن أبرز أعماله الشعرية شنق امرؤ القيس.

من هو الشاعر الملقب بالقرحة والملك الضال

وهو الشاعر امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي المشهور بقروحه والملك الضال. عائلة فاخرة حيث كان والده ملك بني أسد وغطفان.

سبب لقب امرؤ القيس بالملك الضال

سمي امرؤ القيس بألقاب كثيرة قديما، وأشهر هذه الألقاب الملك الضال، حيث أكد كثير من الناس أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – هو من أطلق عليها هذه الألقاب. اللقب ؛ لتخليه عن الملك الذي ورثه عن أبيه بعد قتله على يد بني أسد، حيث أصبح همه الوحيد هو أن يرفعه والده، ويسمى ذو القروه، وأعطي هذا اللقب. عندما عاد إلى القسطنطينية بسبب إصابته بالجدري.

سيرة الشاعر امرؤ القيس

يعتبر امرؤ القيس من أبرز الشعراء العرب في العصر الجاهلي، حيث نشأ في بيئة فاخرة في قبيلة كندة في نجد. كان والده ملكًا على بني أسد وغطفان، وأمه فاطمة بنت ربيعة التغليبية. في الشعر الإباحي، اختلط مع المتشردين، وسعى وراء التسلية والسخافة والغزو والنشوة. كان يروي قصص حبه والغزل الفاحش في قصائده، حيث تقبل هذا الشاعر الكثير من ملذات الدنيا رغم رفض والده لهذا الموقف.

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قصيدة امرؤ القيس

برع امرؤ القيس في تأليف الشعر. اشتهر بمغازلته الفاحشة وخيانته الواضحة والصريحة للحب. وقد روى في آياته علاقاته العاطفية وأمجاد زمانه. ومن أبرز قصائده البارزة التي تبدأ بالآيات التالية

من هو الشاعر الملقب بذي القروح والملك الضليل ، لقد عرف ذلك الشاعر الملقب بذلك اللقب هو أحد أبرز الشعراء وأشهرهم من الذين برعوا في كتابة الشعر ما قبل الاسلام وهو الشاعر امرؤ القيس ، وما زالت قصائده الشعرية يتم سماعها والتحدث بها حتى يومنا هذا .