من هو الشيخ أنور العاصي ويكيبيديا السيرة الذاتية، الشيخ أنور العاصي هو واحد من الشخصيات البارزة في مناطق الخليج العربي، وهو من رجال فعل الخير في بلاد العراق وذو شهرة واسعة بمختلف انحاء الدول العربية، واصبح من كبار الدولة، ولهذا السبب اصبح اهتمام الكثير من الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في معرفة من هو الشيخ أنور العاصي ويكيبيديا السيرة الذاتية.

الشيخ أنور العاصي ويكيبيديا

أنور مزهر العاصي هو من كبار الشيوخ دول العراق الذي يمتلك قاعدة جماهرية كبيرة بمختلف انحاء العالم العربي، ولد أنور العاصي في دولة العراق عام 1938 ميلادي بالعاصمة بغداد، كبر وترعرع مع عائلته المعروفة باهتمامها بأصول الدين الإسلامي، وكان رفيقاً للمشايخ الوطن العربي في العراق والمغرب، ومع العلم هو من كبار المشايخ لقبيلة العبيد .

الشيخ أنور العاصي السيرة الذاتية

يمتلك الشيخ أنور العاصي قاعدة جماهرية كبيرة بمختلف انحاء الدول العربية، واصبح اهتمام الكثير من الأشخاص المحبين للشيخ أنور في معرفة ابرز المعلومات والتفاصيل حول الشيخ أنور العاصي، وتكون معلوماته من خلال سيرته الذاتية على النحو الاتي:

الاسم الكامل : أنور مزهر العاصي .

تاريخ الولادة : في عام 1938ميلادي .

محل الولادة : مدينة بغداد .

محل الإقامة : المملكة العراقية .

الجنسية : يحمل الجنسية العراقية .

الديانة : يعتنق الديانة الإسلامية .

المهنة : شيخ قبيلة العبيد .

العمر : يبلغ من عمره حيت وفاته 84 عام .

أصل الشيخ أنور العاصي

أنور العاصي هو شيخ من دولة العراق الذي ترجع اصوله الى قبيلة العبيد العراقية الذي تمت انتشارها في الضفة الشرقية، ويعود اسم قبيلة العبيد الى التواريخ البغدادية منذ عام 1707 ميلادي، وتكون هذه القبيلة لها أهمية بالتاريخ العراقي.

وبهذه الطريقة نكون وضحنا اليكم كافة المعلومات والتفاصيل الذي تدور حول من هو الشيخ أنور العاصي ويكيبيديا السيرة الذاتية، الذي تساءل عنها العديد من الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في دولة العراق العربية.