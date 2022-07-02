من هو الشيخ محمد ناصر العبودي، توفي يوم أمس الجمعة الموافق الأول من شهر يوليو للعام 2022 الشيخ محمد ناصر العبودي، فهو من الشخصيات المؤثرة في المملكة العربية السعودية، فترك خلفه جيلا كاملا من المحبين والمتابعين فحزن عليه كل من يعرفه ويعرف ما حقق من إنجازات كثيرة، ومن خلال سطورنا سنتعرف على من هو الشيخ محمد ناصر العبودي وعلى سبب وفاته وعلى الإنجازات التي قدمها في حياته.

من هو الشيخ محمد ناصر العبودي

ولد الشاعر محمد العبودي في العام 1926 في مدينة البريدة في المملكة العربية السعودية، ومنذ بداية حياته وهو يسعى الى نشر الصلاح والخير وتعاليم الدين الإسلامي بين الناس، فهو عالم وشاعرا وأديبا وشيخا حيث تلقى علوم دينه على يد الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد والشيخ صالح بن عبد الرحمان السكيتي، وكان له العديد من المناصب في المملكة العربية السعودية.

سبب وفاة الشيخ محمد ناصر العبودي

تم الإعلان عن وفاة الشيخ محمد ناصر العبودي صباح أمس الجمعة الموافق الاول من شهر يوليو للعام الحالي 2022 ميلادي، وتم الإعلان عن وفاته بشكل رسمي في جميع الصحف السعودية ووسائل التواصل الاجنتماعي والسوشيال ميديا، وجاءت سبب وفاته بعد تدهور حالته الصحية واصابته بالعديد من الامراض الملازمة للكبر في السن، فالان يبلغ السادسة والتسعون عاما من عمره قضاها في طاعة الله عز وجل.

المناصب الخاصة بالشيخ محمد ناصر العبودي

تقلد الشيخ محمد ناصر العبودي العديد من المناصب المهمة في حياته التي حصل عليها بسبب صلاحه وسيرته الطيبة والعلم الذي وصل اليه في حياته، ومن هذه المناصب ما يلي:

حصل على منصب مدير معهد علمي في مدينة بريدة التي كان يعمل فيها مدرسا.

حصل على منصب الأمين العام للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، واستمر في هذا المنصب لمدة ثلاثة عشر عاما.

حصل على منصب مدير الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.

حصل على منصب الأمين المساعد لرابطة العالم الإسلامي.

وصلنا واياكم الى نهاية المقال وقد ذكرنا لكم فيه من هو الشيخ محمد ناصر العبودي، وذكرنا المناصب التي تقلدها في حياته، وتعرفنا على سبب وفاته.