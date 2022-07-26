من هو الشيخ نواف الأحمد الصباح السيرة الذاتية ، لقد ذاع إنتشار إسم أحد الأمراء والنبلاء في دولة الكويت العربية وهو من الشخصيات التي تميزت بالشهرة داخل الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح ، حيث دفع العديد من الاشخاص بالسؤال عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول من هو الشيخ نواف الأحمد الصباح السيرة الذاتية ، ولي العهد في دولة الكويت ، تابعوا معنا .

من هو الشيخ نواف الأحمد الصباح – ويكيبيديا

الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح سياسي كويتي، أمير دولة الكويت الحالي والمرتبة 16 بين أمراء دولة الكويت والسادس بين أمراء ما بعد الاستقلال. عمره 85 سنة. ولد في الكويت في الخامس والعشرين من يونيو عام 1937. ودرس ميلاددي، الابن السادس لأمير الكويت الراحل أحمد الجابر الصباح ووالدته اليمامة، في مدارس الكويت الوطنية، وعلى رأسها آل- مدرسة المباركية. 2006 في سبتمبر من العام 2022 أصبح أمير الكويت خلفاً لأخيه الأكبر صباح الأحمد الصباح.

سيرة الشيخ نواف الأحمد الصباح

يعتبر الأمير نواف من السياسيين المخضرمين في دولة الكويت. نشأ في عهد والده الذي منحه سبع حقائب وزارية قبل أن يصل إلى منصب ولي العهد بين عامي 2006 و 2022 ثم إلى منصب أمير الكويت. وفيما يلي أبرز سيرة نواف الأحمد الصباح وهي

الاسم والنسبة نواف الصباح – باللغة الإنجليزية “نواف الصباح”.

اسم الأب أحمد بن جابر بن مبارك الصباح.

اسم الأم اليمامة.

الكنية الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح.

الإسم المستعار أبو فيصل.

تاريخ الميلاد 25 يونيو 1937 م.

مكان الميلاد دينا الكويت.

محل الاقامة الدائم دار اليمامة – الكويت.

العمر 85 سنة.

الجنسية كويتي.

الديانة مسلم.

عقيدة من أهل السنة والجماعة.

الحالة العائلية متزوج.

المؤهلات العلمية درس عدة علوم في عدة مدارس وطنية كويتية منها المباركية.

اللغة الرسمية العربية – لهجة كويتية.

اللغات الثانوية غير معروف.

الوظيفة الحالية أمير الكويت السادس عشر.

سنوات الخدمة شغل منصبه الحالي منذ عام 2022 – حتى يومنا هذا.

من هي زوجة أمير الكويت

زوجة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح هي السيدة شريفة بنت سليمان بن جاسم الغانم التي ارتبط بها منذ خمسينيات القرن الماضي. أنجبت له خمسة أطفال، هم على الترتيب التالي

الشيخ أحمد، 66 عاما، هو وزير الداخلية.

الشيخ فيصل 65 عاما، يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية بالإنابة.

والشيخ عبد الله، 64 عاما، يشغل منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة.

الشيخة شيخة 62 سنة.

الشيخ سالم (60 عاما) هو رئيس جهاز امن الدولة.

وفاة أمير الكويت نواف

ظهرت أنباء المشهد السياسي أواخر العام الماضي 2022، بوفاة أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، الأمر الذي نفته وسائل الإعلام الرسمية المحلية في الدولة. الكويتي، لكنه أكد أن الأخير تعرض لمشكلة صحية مفاجئة، وبعدها كان فاقدًا للوعي تمامًا، لكن المصادر طمأنت عشاق الشيخ نواف بأنه بصحة جيدة وتجاوز مرحلة الخطر، والملاحظ أن نقل الشيخ نواف بعض صلاحياته إلى ولي عهده قبل أيام من تدهور صحته بموجب تكليف رسمي، حتى يتمكن من إدارة الأمور مؤقتًا في غياب الأمير.

الشيخ نواف الأحمد الصباح تويتر

عند البحث عن الحساب الرسمي لأمير الكويت، الشيخ نواف، اتضح لنا أنه ليس لديه أي حساب على المنصة، على عكس كل أقرانه من السياسيين ورجال الأعمال، حيث إنه غير موجود على الإطلاق في عالم التواصل الاجتماعي. وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

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