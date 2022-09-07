من هو الشيف ريتشارد خوري ويكيبيديا، في الساعات القليلة الماضية ضجت منصات السوشيال ميديا ووسائل الاعلام المختلفة حول اعتناق الشيف اللبناني المشهور والبارز ريتشارد خوري الديانة الاسلامية باحدى المقابلات الصحفية على شاشات التلفزيون بالجمهورية اللبنانية مما اثار جدل واسع بالوطن العربي ولا سيما في الجمهورية اللبنانية حول اعتناق الشيف ريتشارد خوري الدين الاسلامي.

من هو الشيف ريتشارد خوري

ريتشارد خوري طاهٍ وشيف وصانع أطباق لبناني شهير. ولد في جمهورية لبنان العربية وتحديداً مدينة بيروت في القرن العشرين الميلادي. هو في العقد الرابع من عمره. يعتنق المسيحية ويقيم حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت. حقق نجاحًا بعد مشاركته في العديد من البرامج. تلفزيون متخصص في صنع أشهى الأطباق الشرقية والغربية، وحصل على العديد من الجوائز والأوسمة منذ بدايته الأولى في مجال الطبخ عام 1990 م وحتى الآن.

سيرة الشيف ريتشارد خوري

فيما يلي نستعرض أشهر وأبرز معلومات السيرة الذاتية عن الشيف اللبناني ريتشارد خوري

الاسم الكامل ريتشارد خوري.

مكان الميلاد بيروت، لبنان.

سنة الميلاد من مواليد ثمانينيات القرن العشرين الميلادي.

العمر هو في العقد الرابع من عمره.

الجنسية يحمل الجنسية اللبنانية.

مكان الاقامة بيروت في لبنان، باريس في فرنسا.

العرق عربي.

الدين والمعتقد الدين المسيحي.

المهنة والنشاط طاهٍ وشيف شهير.

سنوات النشاط من 1990 م حتى الآن.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة غير معروف.

أشهر البرامج التلفزيونية The Star Chef و Good Morning Arabs.

حقيقة اعتناق ريتشارد خوري الإسلام

رقم؛ لم يعتنق الشيف اللبناني الشهير ريتشارد خوري الإسلام حتى هذه اللحظة. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في العالم العربي، وخاصة لبنان، أنباء أولية عن اعتناق الشيف ريتشارد للإسلام بعد أن أعلن الشهادتين في إحدى المقابلات التلفزيونية الخاصة، لكنه ذكر أن كل هذه الأخبار مجرد إشاعات، و إنه مجرد نطق. تدل الشهادة على التسامح بين الدين المسيحي والدين الإسلامي في ذلك الوقت، وذكر أنه يحترم جميع الأديان الأخرى، لكنه فضل البقاء على دينه وهو الديانة المسيحية.

ريتشارد خوري فيسبوك

يتمتع الشيف اللبناني ريتشارد خوري بقاعدة جماهيرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها منصة فيسبوك، حيث يتابعه أكثر من 13 ألف متابع على تلك المنصة، ويشارك العديد من صوره ومقاطع الفيديو الخاصة به خلال رحلاته إلى العديد من المناطق النائية في لبنان لصنع طعام للأطفال وإطعامهم يمكنكم متابعة حساب ريتشارد خوري عبر منصته الرسمية على الفيسبوك مباشرة عبر الرابط الإلكتروني.

تعتبر الشيف ريتشارد خوري من ابرز الطهاة في الجمهورية اللبنانية والتي حقق نجاح واسع حول العالم العربي والجمهورية اللبنانية وفي الاونة الاخيرة صرح بلقاء صحفي عبر التلفاز انه اعتنق الدين الاسلامي وهو في الاربعينيات من العمر ولكنه حقق شهرة كبير في وقت قصير.