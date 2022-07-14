من هو الصيدلي أحمد حاتم شهيد لقمة العيش

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالمعطيات والأخبار والتفاعل حول قضية شهيد لقمة العيش الصيدلي احمد حاتم ، والذي توفي بجريمة قتل شنيعة في جمهورية مصر العربية تحديدا في منطقة المنوفية ، فمن هو الصيدلي احمد حاتم ولماذا سمي بشهيد لقمة العيش وما هي حكايته هذا ما سنتطرق له عبر الأسطر القادمة من موضوعنا هذا .

من هو الصيدلاني أحمد حاتم من ويكيبيديا، أو “شهيد لقمة العيش”، كما نعته نقابة صيادلة المنوفية في بيانها بشأن وفاته، والتي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشاط روادها وانتشارهم على نطاق واسع. من المعطيات المتعلقة بأسباب وتفاصيل الوفاة، وإدانة هذه الجريمة النكراء ومطالبة الجاني بمعاقبة الجاني من هو الصيدلي أحمد حاتم، وما هي تفاصيل مقتله التي سنتعرف عليها، والتي سنراجعها.

من هو الصيدلي احمد حاتم

توفي الصيدلاني المصري الراحل أحمد حاتم يوم الأربعاء 13 يوليو 2022 عن عمر يناهز 34 عامًا ؛ وبحسب إفادات عم المتوفى الذي أكد أن المتوفى ولد بمحافظة المنوفية المصرية خلال العام 1988 م، وهو أب لطفل لا يزيد عمره عن سنتين. مدينة سكاكا حيث كان يعمل في صيدلية يبيع الأدوية الطبية التي توفي فيها.

السيرة الذاتية للصيدلى احمد حاتم

وبحسب أقوال عمه ؛ وأكد أن أحمد شاب مهذب ومهذب وطموح واجتماعي، بعيد كل البعد عن مصادر الإزعاج للآخرين، لكن البيانات حول شخصيته ما زالت نادرة إلى حد ما، لكن يمكن تحديد هويته وفق البيانات والمعلومات الشخصية التالية، وهي كالتالي

الاسم والنسبة أحمد حاتم – باللغة الإنجليزية “أحمد حاتم”.

اسم الأب محمد حاتم.

اسم الأم غير معروف.

تاريخ الميلاد ولد أحمد حاتم سنة 1988 م.

مكان الميلاد مركز الشهداء – محافظة المنوفية – مصر.

تاريخ الوفاة 13 يوليو 2022 م.

مكان الوفاة سكاكا – السعودية.

سبب الوفاة طلق ناري.

العمر عند الوفاة 34 سنة.

الجنسية مصري.

الحالة العائلية متزوج.

عدد الاطفال ولد واحد.

المؤهلات الأكاديمية بكالوريوس صيدلة.

اللغة الأم العربية – اللهجة المصرية.

اللغات الثانوية الإنجليزية.

المهنة صيدلي.

تفاصيل مقتل الصيدلاني أحمد حاتم

وأكدت مصادر مقربة من الراحل تلقيها اتصالا بأسرته، تم إبلاغهم خلالها بوفاة أحد زملاء أحمد حاتم في الصيدلية، مشيرة إلى أن الوفاة حدثت بعد تعرض الأخير لعدة رصاصات من قبل سيدة سعودية. التي لم يُعرف اسمها بعد، الذي أطلق النار على الصيدلي أحمد داخل مكان عمله في صيدلية بسكاكا، بعد مشادة كلامية بين الطرفين، وبحسب ما يتم تداوله طلبت المرأة من الصيدلي إعطاؤها “مضاد حيوي”. “بدون وصفة طبية وهو ممنوع قانونا في المملكة، وأكد ابن عمه الراحل أن عائلته تنتظر حاليا بدء العمل. ووقف المسئول في المملكة، بسبب عطلة عيد الأضحى الرسمية، عن تكليف محامٍ لمتابعة القضية بشكل قانوني.

بيان لنقابة الصيادلة بالمنوفية بخصوص وفاة أحمد حاتم

أصدرت نقابة الصيادلة بمحافظة المنوفية المصرية بيانا رسميا أعلنت فيه نبأ وفاة أحد موظفيها الصيدلاني أحمد حاتم في السعودية.

الى هنا ننهي مقالنا هذا الذي اضأنا فيه على قضية مقتل الصيدلاني المصري احمد حاتم في المنوفية وتطرقنا الى بيان نقابة الصيادلة في مصر حول الحادثة الأليمة ونعدكم بأن نقدم كل جديد لكم اولا بأول حول هذا الحدث المهم .