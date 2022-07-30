من هو طارق النهري ويكيبيديا، يعتبر طارق النهري من احد أهم الفنانين في جمهورية مصر العربية، فله العديد من الاعمال الفنية التي شارك بها، في بداية عمله واجه عددا كبيرا من الصعوبات التي جعلته دوما يشعر بالقوة ليتمك من التغلب عليها، حلى وصل الى ما هو عليه الان من تحقيق العديد من الأهداف التي رغب بتحقيقها يوما، ومن خلال مقالنا في موقع العرب اليوم سوف نتعرف على من هو الفنان طارق النهرى ويكيبيديا، تابعونا.

من هو طارق النهري ويكيبيديا

يعتبر طارق النهري من احد الفنانين الذي استطاع التغلب على ظروف حياته الصعبة التي حقق من خلالها العديد من الإنجازات والاهداف الي جعلته قادرا الى الوصول لما هو عليه، وانتشر اسم الفنان طارق النهري بشكل كبير في الساعات الأخيرة فهو من مواليد جمهورية مصر العربية في العام 1952ميلادي، قرر الدخول الى عالم التمثيل في وقت قصير، وله العديد من المسابقات التي شارك وفاز فيها، ثم اجتاز مرحلة التعليم ومن بعدها قرر دراسة المسرح والمعاهد الفنية، ثم تخرج منها في العام 1987 ميلادي.

من هو طارق النهري السيرة الذاتية

بعد انتشار اسم الفنان طارق النهري بصورة كبيرة اصبح الكثير من المتابعين يبحثون للتعرف على السيرة الذاتية الخاصة به، فهو من الشخصيات السياسية والفنية القوية الذي انتشر عنه انه تم قتله على يد الاخوان المسلمين، ولكن هذا الخبر ما هو الا إشاعة انتشرت عنه وهو الان بصحة جيدة، وللتعرف على السيرة الذاتية الخاصة بالفنان طارق النهري من الاتي:

الاسم : طارق النهري حازم حسن

الجنسية : مصري

الديانة : الإسلام

تاريخ الميلاد : ١٩٥٢م

محل الميلاد : محافظة القاهرة مصر

العمل: ممثل ومخرج.

الإنجازات: اعمال فنية كثيرة.

ابرز اعمال طارق النهري الفنية

شارك الفنان طارق النهري في العديد من الاعمال الفنية التي برع من خلالها وانتشر اسمه محققا الاهداف التي رغب بتحقيقها يوما، ومن ابرز أعمال الفنان طارق النهري ما يلي:

مسلسل البيت.

تحت الأرض .

النار والطين.

الحارة.

لحظات حرجة.

صبيان وبنات.

أغلى الناس.

فيلم الطريق إلى ايلات.

مسلسل القيصر

مسلسل عفاريت عدلي علام.

فيلم المليونيرة النشالة.

فيلم الاتهام.

مسلسل قبل الضياع.

مسلسل الوهم والحقيقة.

وصلنا واياكم الى ختام مقالنا لهذا اليوم الذي تحدثنا فيه عن من هو الفنان طارق النهرى ويكيبيديا، ووضعنا لكم أبرز المعلومات عنه والسيرة الذاتية الخاصة به.