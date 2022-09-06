من هو الفنان فتح الله المغاري ويكيبيديا السيرة الذاتية ، فتحي المغاري هو فنان وموسيقار مغربي من اشهر الفنانين في المغرب العربي ظهر في السبعينيات من القرن الماضي وزادت مسيرته الفنية وحبه للناس زيادة كبيره في الآونة الأخيرة تم نقل خبر وفاته في شهر سبتمبر لعام 2022 ،حيث ظهر الخبر واحدث ضجة في الصحف.

من هو الفنان فتح الله المغاري

قام فتح الله المغارب تأليف العديد من الأغاني الجميلة والمقطوعات الموسيقية للعديد من الفنانين البارزين في الوسط الفني وغنى العديد من الأغاني بصوته وكان فتح المغاري ملحنا ومؤلفا موسيقيًا يحمل الجنسية المغربية، ولد في مدينه فاس في المغرب في عام 1942 ميلاديًا، بدا مسيرته الفنية منذ صغره كان يحب العزف وتأليف الموسيقى واكمل دراسته الجامعية وحصل على درجه البكالوريوس في عام 1958 وعمل في مؤسسة الفن المغربي وفي هذا العام 2022 توفي فتح الله المغاري.

السيرة الذاتية فتح الله المغاري

الحديث عن السيرة الذاتية لفتح المغاري فهو شخصية مغربية، كان منتجًا وموسيقارًا فنيا للاغاني العربية وسند لكم العديد من المعلومات عن فتح الله المغاري:

الاسم الكامل: فَتح الله المغاري.

تاريخ الميلاد: 1 يناير 1940 م.

محل الميلاد: مدينة فاس/ المغرب.

مكان الإقامة: مغرب.

الجنسية: مغربية.

العمر: 82 عاماً.

اللغة الأم: اللغة الأمازيغية.

اللغات الأخرى: العربية.

المؤهل العلمي: بكالوريا.

المدرسة الأم: المدرسة الإدارية.

المهنة: ملحن ومغني ومؤلف أغاني.

تاريخ الوفاة: 4 سبتمبر 2022.

مكان الوفاة: المغرب.

سبب وفاة فتح الله المغاري

بحث الكثير من الأشخاص عن السبب الرئيسي لوفاة النجم فتح الله المغاري، حيث تناقلت بعض الأخبار والصحف أن خبر وفاه فتح الله المغاري قد انتشر بسرعه كبيره ما دفع الكثير للبحث عن سبب وفاته، حيث قيل من بعض الصحف انه توفي اثر ازمه قلبيه حاده تم نقله فيها إلى المستشفى، وتوفي في المستشفى.

ألف فتح الله المغاري العديد من الأغاني الفنية الجميلة والرائعة ومنها أغنية الصنارة وأغنية كاس البار وأغنية ضاعت لي نواره وأغنية محالي ينساك البال وأغنية رجال الله وأغنية والله ما انت معنا و أغنية الله على الراحة، بالإضافة إلى العديد من الأغاني الجميلة التي ألفها الفنان المغربي الكبير فتح الله المغاري.