من هو الفنان نعيم عيسى السيرة الذاتية ، سعى العديد من الأفراد حول التعرف على شخصية الفنان نعيم عيسى والذي عرف بكونه من الشخصيات البارزة والتي حققت النجاح والشهرة في عالم التمثيل والسينما والمسرح ، حيث قد العديد من الأعمال كالأفلام والمسلسلات والمسرحيات منذ ستينيات القرن الماضي، ولكن تعد هذه الأعمال مازالت قائمة في طور الانجاز حتى هذه اللحظة ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

من هو الفنان نعيم عيسى ويكيبيديا

نعيم عيسى فنان وممثل مصري شهير. ولد في 6 يناير 1937 م. يبلغ من العمر 85 عامًا في جمهورية مصر العربية وتحديداً في محافظة الإسكندرية. يقيم حاليًا في مصر مع زوجته وأولاده. أحب نعيم عيسى عالم الفن والتمثيل منذ صغره. شارك في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية في منتصف القرن العشرين حتى أصبح من أشهر الفنانين الذين شاركوا في نخبة ألمع نجوم الوطن العربي مثل الزعيم عادل إمام.

سيرة نعيم عيسى

فيما يلي أبرز المعلومات عن السيرة الذاتية للفنان والممثل المصري نعيم عيسى

الاسم الكامل نعيم عيسى.

الاسم الانكليزي نعيم عيسى.

مكان الميلاد محافظة الإسكندرية، مصر.

تاريخ الميلاد 6 يناير 1937 م.

العمر يبلغ من العمر 85 عاما.

الجنسية مصري.

الدين والمعتقد الإسلام.

الجنسية جمهورية مصر العربية.

المهنة والنشاط ممثل وفنان مشهور.

سنوات النشاط منذ ستينيات القرن الماضي.

أبرز الأعمال فيلم من فينا الحرم برفقة عادل إمام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة غير معروف.

اللغة الأم العربية “اللهجة المصرية”.

ديانة الفنان نعيم عيسى

اعتنق الفنان المصري نعيم عيسى الدين الإسلامي. ولد في جمهورية مصر العربية، وتحديداً في محافظة القاهرة، في أسرة ذات عادات وتقاليد إسلامية. إنه الدين المسيحي، فهذه الأخبار مجرد إشاعات تهدف إلى جذب الأنظار والأتباع فقط.

حقيقة وفاة الفنان نعيم عيسى …

الخبر المتداول حول وفاة الفنان المصري نعيم عيسى من قبل مصادر غير رسمية غير مؤكد وغير صحيح حتى هذه اللحظة. ولا يزال الفنان بصحة جيدة رغم أنه يبلغ من العمر خمسة وثمانين عامًا، حيث استضافه الإعلامي والدكتور عمرو الليثي في ​​برنامج One of the People يوم الأحد 14 أغسطس 2022 م، والفنانة. تداول نعيم عيسى الحلقة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حيث روى الفنان مسيرته الفنية في عالم الفن والتمثيل منذ بداياته الفنية حتى هذه اللحظة.

أبرز أعمال الفنان نعيم عيسى

قدم الفنان المصري نعيم عيسى عددا من الأعمال السينمائية والمسرحية التي حققت نجاحا وشهرة منذ بداية مشواره الفني حتى يومنا هذا، ومن أبرز هذه الأعمال

الوعد هو سيد العمل.

مسلسل ريا وسكينة.

فيلم المتسول.

مسلسل شارع عبد العزيز.

نص جواز السفر.

إخفاء

ثم الملك والكتابة.

ثم تحت الأرض.

عملية ميسي.

من هو اللص مع الزعيم عادل امام.

المواطن X

أيضا طرف ثالث.

السيد طالب.

إنك لن تقع في كارثة.

أنت الصندوق.

من هو الفنان نعيم عيسى السيرة الذاتية ، ويعد الفنان نعيم عيسى كما وضحنا اعلاه هو إحدى الشخصيات البارزة في عالم التمثيل والسينما وكان لع العديد من الأعمال السينمائية من الأفلام والمسلسلات والتي ما زالت تتصدر عملية البحث حتى يومنا هذا .