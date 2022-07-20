من هو القاضي فادي عقيقي ويكيبيديا، يعتبر فادي العقيقي إحدى أبرز الشخصيات المعروفة والمشهورة في المجال السياسي، كما وتصدر اسمه في الساعات الأخيرة بعد الاعلان عن توليه منصب جديد في مجال القضاء، كما وأنه يعمل كمفوض في المحكمة العسكرية، و سنتعرف بشكل أكبر على القاضي فادي عقيقي.

من هو القاضي فادي عقيقي ويكيبيديا

يعد فادي عقيقي إحدى الشخصيات الحاكمة في لبنان وهو شخصية سياسية وله الكثير من المهام الصعبة والحساسة، عمل كمفوض في المحكمة العسكرية، وأبرز نفسه في هذا المنسب مما تم ترقيته لمنصب قيادي أكبر ، والجدير بالذكر بأنه قام بفتح الكثير من التحقيقات مع الرئيس سمير جعجع، كما وله علاقة بالسياسة في لبنان خاصة بعد تفجير الميناء.

القاضي فادي عقيقي السيرة الذاتية

يعد فادي العقيقي أحدى القضاة اللبنانيين الكبار، وجنسيته مسلم شيعي، عمل في إدارة مركز البحوث القضائية، و سنتعرف بشكل أكبر على السيرة الذاتية فادي عقيقي :

الاسم، فادي عقيقي

العمر، في عقده الخامس.

محل الميلاد، لبنان

الجنسية، لبناني.

الوظيفة، يعمل قاضي ومحقق لدى السلطة القضائية في لبنان

الزوجة، ندى دكروب.

من هي زوجة فادي عقيقي

زوجة فادي العقيقي هي ندى محمد دكروب وهي شخصية في الخمسينات من عمرها، لبنانية الجنية، وتعمل في معهد الدروس القضائية وتشغل منصب كبير في الدول لبنان اذ أنه رئيسه هذا المعهد، كما أن ديانة ندى دكروب مسلمة الجنسية، وهي ابنة أخت الرئيس بري.

شغل القاضي فادي عقيقي في الحركة السياسية وهي ابنة أخت الرئيس نبيه بري، ويعتنق الديانة الشيعية، وعمل كمفوض في المحكمة العسكرية، وأنجز الكثير من التحقيقات المعقدة، كما وقام في الكثير من المهام التي أدت الى ترقيته الى مناصب كبرى.