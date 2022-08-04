من هو اللاعب الذي لم يحصل على بطاقة حمراء ، قد سعى الكثير من المتابعين والمعجبين في مجال كرة القدم داخل الوطن العربي و خاصاً الجمهورية العربية المصرية حول التعرف على اسم اللاعب الذي لم يحصل على بطاقة حمراء خلال مسيرته الكروية ، وهي من الصفات التي تبين الأداء نظيفًا خاليًا من أي تصرفات غير أخلاقية داخل المستطيل الأخضر لكرة القدم، تابعوا معنا .

من هو اللاعب الذي لم يحصل على البطاقة الحمراء

هناك مجموعة من اللاعبين الدوليين الذين لم يتلقوا بطاقة حمراء طوال مسيرتهم، أبرزهم كريم بنزيمة، ميشيل بلاتيني، راؤول غونزاليس، رايان جيجز، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من اللاعبين الذين تميزوا بفترة طويلة. مسيرته الرياضية المكونة من مئات المباريات دون إصدار بطاقة حمراء واحدة تجاههم طوال تاريخهم الكروي، ويعتبر اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة من أبرز هؤلاء اللاعبين، فهو اللاعب الوحيد الذي لا يزال يمارس مهنته. لاعب كرة قدم محترف في القائمة المذكورة.

لاعب لم يحصل على بطاقة حمراء في مسيرته الكروية في مصر

ضمت الكرة المصرية عدد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على بطاقة حمراء طوال مشوارهم الكروي، وهم محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة. اللاعب حمادة إمام هو اللاعب المصري الوحيد الذي لم يحصل على أي بطاقة صفراء طوال مسيرته الكروية. كما أنه اللاعب الوحيد الذي تم نقله إلى ملعب مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الشباب بطائرة حربية، من غزة إلى الميدان.

اللاعب صاحب البطاقة الحمراء الأكثر

من ناحية أخرى، هناك مجموعة من اللاعبين الذين امتلأت مسيرتهم الكروية بالبطاقات الحمراء، وهذا يشير إلى طريقة لعبهم العنيفة، أو سوء سلوكهم في الملعب في بعض الأحيان، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنهم لاعبون متوسطو المستوى، ولكن من بينهم أفضل اللاعبين في العالم، وقائمة اللاعبين الذين حصلوا على أكثر بطاقة حمراء في التاريخ

جيراردو بيدويا 46 بطاقة حمراء.

سيرجيو راموس 27 بطاقة حمراء.

سيريل رول 27 بطاقة حمراء.

أليكسيس روانو ديلجادو 22 بطاقة حمراء.

باولو مونتيرو 21 بطاقة حمراء.

رافائيل ماركيز 21 بطاقة حمراء.

فيليبي ميلو 20 بطاقة حمراء.

ماتيو كونتيني 20 بطاقة حمراء.

فرناندو أموربيتا 19 بطاقة حمراء.

غاري ميديل 18 بطاقة حمراء.

أول بطاقة حمراء في التاريخ

يعتبر اللاعب التشيلي، كارلوس كاسيلي، أول لاعب يحصل على بطاقة حمراء في تاريخ كرة القدم منذ تطبيق نظام البطاقة الصفراء والحمراء، عام 1974 م في مباراة المنتخب التشيلي ضد ألمانيا الغربية في مونديال كرة القدم. أصدر الحكم التركي، دودجان باباجان، بطاقة حمراء، مسجلة بذلك أول حالة طرد في التاريخ.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على من هو اللاعب الذي لم يحصل على بطاقة حمراء ، و أول بطاقة حمراء في التاريخ ، اللاعب صاحب البطاقة الحمراء الأكثر ، و لاعب لم يحصل على بطاقة حمراء في مسيرته الكروية في مصر .