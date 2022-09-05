من هو اللاعب لامين يامال ويكيبيديا ، تصدر خلال الساعات القليلة الماضية اللاعب لامين يامال لمحركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي ، حيث كانت العديد من التسائلات حول التعرف على هوية اللاعب الشخصية وما هي جنسيته ، كونه أصبح من اكثر اللاعبين ظهور بشكل كبير في مجال كرة القدم ، والذي أوضح ذلك الأمر أن شخصيته تتمتع بروح يملئها الحماس في المستقبل والذي يملئه النجاح والمنافسة القوية، لما يتمتع به من مهارة عالية ومستوى عالٍ، تابعوا معنا .

من هو اللاعب لامين يامال ويكيبيديا

لامين يامال لاعب كرة قدم في أكاديمية برشلونة للشباب “لا ماسيا دي كان بلينز”. برز اللاعب على أنه قدرة كبيرة على لفت انتباه الجمهور من خلال مهاراته الاحترافية في كرة القدم، وقد أطلق عليه لقب النجم الصاعد، بسبب الموهبة التي يمتلكها اللاعب، وقد أوضحت العديد من الشخصيات أن اللاعب سيكون له مستقبل متميز في مجال كرة القدم، وأطلق “ماركا” على اللاعب لامين يامال “ميسي الجديد”، مما يدل على الموهبة الفعلية التي يتمتع بها اللاعب في مجال كرة القدم وهو لا يزال صغيرا.

السيرة الذاتية لامين يامال

بسبب الموهبة الكبيرة للاعب لامين يامال في كرة القدم وأدائه الاحترافي الذي سبب له شهرة واسعة، أصبح من الضروري معرفته أكثر من خلال القائمة التالية

الاسم الكامل لامين يامال.

مكان الميلاد في مدينة ماتارو على بعد 20 كلم شمال شرق برشلونة.

تاريخ الميلاد من مواليد عام 2007 م.

أصول اللاعب اللاعب من أصل مغربي.

العمر يبلغ الآن 15 سنة.

الجنسية يحمل الجنسية المغربية.

والده من المملكة المغربية.

والدته والدته من غينيا الاستوائية.

الارتفاع غير معروف.

المهنة لاعب كرة قدم صغير.

مركز اللعب مهاجم بالقدم اليسرى.

النادي الحالي مع فريق الناشئين نادي برشلونة.

رقم القميص رقم القميص 10.

بداية مشوار اللاعب التحق بأكاديمية لا ماسيا في سن الخامسة.

مسيرة الشباب لا يزال في صفوف نادي برشلونة.

مهنة مهنية لم تبدأ بعد.

لامين يامال موهبة في لا ماسيا

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب لمين نجح في جذب الانتباه، بسبب مهاراته الكروية المتميزة، والتي استطاع أن يثبت نفسه بها في مختلف المباريات التي لعبها مع نادين برشلونة إلى أقل من 13 عامًا، وهو ما أطلق عليه العديد من الصحف مثل صحيفة ماركا مثلا تطلق على اللاعب “ليونيل ميسي الجديد” وعلى الرغم من صغر سنه فقد تبين أنه يبلغ الآن ما يقرب من اثني عشر عاما وهذا يدل على مدى التشابه والمهارة العالية التي يتمتع بها اللاعب، أثناء اللعب بقميص برشلونة الذي يحمل الرقم عشرة.

حساب لمين يامال على الانستغرام

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب لمين حقق شهرة كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى نشاطه عبر حساباته الرسمية على مختلف مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، وتحديداً على حسابه الرسمي على منصة إنستجرام، حيث يتابعه. على حسابه بأكثر من سبعة وخمسين ألف متابع ويمكن زيارتهم من خلال الرابط التالي “” مباشرة.

من هو اللاعب لامين يامال ويكيبيديا ، أحد الاعبين الملتحقيسن في نادجي كرة القدم برشلونة والذي لفت نظر الجمهور بشكل كبير خلال الأوقات الأخيرة لما يتمتع به من مهارة عالية وقدرة مراوغة في كرة القدم ، وعرف على العديد من المنصات الاخبارية يأن احد النجوم الصاعدة في كرة القدم في المستقبل القريب .