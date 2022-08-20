من هو المتحرش ماهر، انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا قصو المتحرش ماهر والتي اثارت الجدل في المملكة العربية السعودية، وهناك الكثير من الاشخاص يبحثون عن ما هي تفاصيل قصة المتحرش ماهر، حيث ان هذه القصة تصدرت مواقع البحث ومنصات التواصل الاجتماعي وخاصة منصة تويتر في السعودية بشكل كبير خلال الساعات السابعة، وسادت حالة الغضب والفوضى في أرجاء المملكة العربية السعودية، وعلى مواقع السوشيال ميديا، ومن خلال مقالنا في العرب اليوم سوف نتعرف على من هو المتحرش ماهرز

من هو المتحرش ماهر

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قصة المتحرش ماهر في المملكة العربية السعودية، وأصبحت هذه الحالة تزداد بكثرة في المملكة العربية السعودية وفي جمهورية مصر العربية، والدول الأجنبية، وباتت مواقع التواصل الاجتماعي تفضح هذه الحالات حتى يصبح عبرة لمن تسول له نفسه فعل ما يفعل هذا المتحرش، لذلك تحصل الان هذه القضية على صدى وتفاعل واسع نظرا لأن هذه الأفعال السيئة تحدث في مكان مقدس لا يمكن أن يتم إخفاء الجريمة النكراء فيه مهما حدث، إذ إن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا على أن المكان المقدس سيكون سيئ على المتحرشين لأن الله سيتكفل بهم وسيكشف فضائحهم للعلن ليكونوا عبرة لغيرهم من العالم العربي.

ما هي تفاصيل قصة المتحرش ماهر

يعتبر المتحرش ماهر هو من احد الشباب المراهقين الذي يقوم بالتحرش في الفتيات في المملكة العربية السعودية، ويطالبهم بتصوير أنفسهن وإرسال الصور له ويقوم بتهديدهن دون أي اهتمام لا للسلطة أو الحكومة أو حتى للدين والعادات والتقاليد الاجتماعية، وتم رصد هذه الحالات التي ظهرت باسم المتحرش ماهر حيث كان يجبر الفتيات على تصوير انفسهم رغما عنهم، ولكن هناك الكثير من الفتيات من ترفض التصوير إلا أنه يعود إليهن بعد فترة ويقوم بتهديدهن من خلال ان يمسك على الفتاة ممسك، او اي شيء من هذا، و هذا الامر أحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإخبارية حوله بشكل كبير وأيضا حدثت ضجة عبر منصة تويتر.

تفاعل المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص قضية المتحرش ماهر

أحدث هذا الامر ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا مما أدى الى غضب الجمهور والمتابعين، بالاضافة الى ذلك كتبت الناشطة ديالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على منصة تويتر كالتالي: “المتحرش ماهر هذا لازم يتوقف عند حده وكل البنات يحذرون منه تمادى كثير ولا خايف لا من سلطة ولا من الكارما ارفعوا الهشتاق وخلوه يوصل لأكبر عدد ممكن عشان يتخذون معاه الإجراء اللازم”.