من هو المدرب عبد الرحمن مهداوي ويكيبيديا، يعد عبد الرحمن مهداوي أحدى أبرز الشخصيات الرياضية المشهورة في الجزائر والتي لمع اسمه الفترة الأخيرة بعد الإعلان عن وفاته مساء يوم الثلاثاء، الثالث من شهر سبتمبر، حيث عمل عبد الرحمن مهداوي لاعب كرة قدم، مدرب جزائري كبير، حقق خلال فترته الرياضية على العديد من البطولات الضخمة والبارزة، مما اهتم الكثير لتعرف على المدرب عبد الرحمن مهداوي بشكل موسع.

من هو المدرب عبد الرحمن مهداوي

يعد عبد الرحمن مهداوي أحدى أبرز مدربين الجزائر حيث مضى مسيرته الحياتية في مجال الرياضة وكرة القدم، ولد عبد الرحمن في الجزائر عام 1949، ثم بدأ مسيرته الكروية مع فريق نادي النصر، وحقق خلالها على العديد من الإنجازات، ولن توقف عن اللعب لبعض الوضع بعد تعرضه الى إصابه أوقفت مسيرته الكروية لفترة من الزمن ورجع مرة أخرى، حيث أشرف على العديد من الفرق منها فريق وداد تلمسان وكان له نصيب بالأشراف على فرق خارج الجزائر ومنها فريق الأنصار في السعودي، وفريق التعاون في لبنان، وبسبب إنجازاته العريقة تولى مدرب المنتخب الجزائري وقاد تشكيلة الخضر في كأس الأمم المتحدة الأفريقية.

عبد الرحمن مهداوي السيرة الذاتية

قاد عبد الرحمن مهداوي منتخب الجزائر وخلال خساته كمدرب في المنخب قدم العديد من البطولات والإنجازات وتراكا ورائه بصمة عطره في سيرته الحميدة:

الاسم بالكامل: عبدالرحمن مهداوي.

تاريخ الميلاد: عام 1949 م.

مكان الميلاد: الجزائر.

العمر: 73 عام.

الجنسية: جزائري.

الديانة: مسلم.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

المهنة: لاعب كرة قدم سابق، مدرب كرة قدم.

مكان الوفاة: الجزائر.

سبب وفاة عبد الرحمن مهداوي

أعلنت وسائل الإعلام الجزائرية مساء يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر سبتمبر خبر وفاة عبد الرحمن مهداوي وذلك بعد تعرضه لمرض عضال خطير جدا أدى الى تدهور حالته الصحية بشكل كبير، كما وكان لخبر وفاته أثر كبير في قلوب أقاربه ومحبيه، حيث عرف عبد الرحمن بمسيرته الرياضية المشرفة والعطرة بالإنجازات حيث تم نعيه من قبل الكثير من وسائل الإعلان ووزارة الشباب والرياضة الجزائرية.

يعد المدرب عبد الرحمن من أبرز المدربين للمنتخب الجزائري لكرة القدم، والذي قدم عطاء واسع للمنتخب، حيث اصبح اسمه ترند صباح يوم الأربعاء بعد الإعلان عن وفاة المدرب عبد الرحمن بعد تعرضه لمرض عضال خطير .