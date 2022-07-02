من هو المستشار ايمن حجاج ويكيبيديا، انتشر اسم المستشار ايمن حجاج بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي، وذلك بعد قيامه بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، وحر وجهها بماء النار، والذي شكل هذا الخبر غضب عارم من قبل رواد السوشيال ميديا، علما بان ايمن حجاج من اكبر المستشارين في جمهورية مصر، ومن خلال مقالنا سنتعرف بشكل أكبر على من هو المستشار ايمن حجاج.

من هو المستشار ايمن حجاج ويكيبيديا

ايمن حجاج شخصية مصرية الجنسية، عاش وترعرع في جمهورية مصر، وهو في الأربعينات من عمره، عمل أيمن العديد من المناصب المهمة والحساسة في مصر، ومن ابرز مناصب عمل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، كما وتولى العديد من المناصب الأخرى في مجال القضاء، وتزوج المستشار أيمن مرتين في حياته كانت أولها زواجه من امراة غير معروفة وتزوج الثانية وهي المذيعة شيماء جمال.

المستشار ايمن حجاج السيرة الذاتية

غزا اسم ايمن حجاج محركات البحقث بعد تورطه بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، مما جعل الكثير يديد التعرف على السيرة الذاتية الخاصة بالمستشار أيمن:

الاسم كامل: أيمن حجاج.

العمر: في الأربعينات من عمره.

محل الميلاد والإقامة: جمهورية مصر العربية.

الديانة: مسلم.

الجنسية: مصري.

المهنة: مستشار قانوني، كما أنه يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة

الحالة الاجتماعية: متزوج.

سبب قتل المستشار ايمن حجاج زوجته

قبل أيام قليلة انتشرت العديد من القضايا الغريبة من نوعها حول جرائم القتل في الكثير من الدول ، وكان أولها نيرة أشرف، وغيرها، حتى فجع الشعب المصري قبل ساعات بمقتل المذيعة شيماء جمال، مما تم فتح تحقيق كامل حول قضية القتل، وبعد التحقيق تبين بأن زوجها المستشار ايمن حجاج هو من قتلها، و1لك بسبب تهديده بإفشاء سر زواجها منه بالسر دون علم زوجته الأولى.

في الختام نكون قدد تعرفنا على المستشار المصري، ايمن حجاج بشكل مفصل، وبعض المعلومات المهمة عنه، وقد تعرفنا على زوجته شيماء جمال، بقتل شيماء جمال على يد زوجها.