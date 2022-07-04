من هو المستشار عدلي منصور ويكيبيديا، يعتبر عدلي منصور شخصية معروفة ومشهورة بجمهورية مصر العربية، عمل في العديد من المناصب السياسية الحساسة وحقق من خلالها على انجازات كبير لصالح مصر، كما أنه تولى رئيس مصر بعد اعتزال محمد مرسي لفترة مؤقتة تسمى بالفترة الانتقالية، واستطاع أن يبرز نفسه بشكل كبير في هذه المرحلة سنتعرف بشكل أكبر على المستشار عدلي منصور.

من هو المستشار عدلي منصور

عدلي منصور مصري الجنسة ، عاش وترعر مع عائلة معروفة في مصر، ويعد من مواليد 1945، التحق بكلية الحقوق في جامعة القاهرة دبلوم دراسات عليا، وحقق من هذا التخصص نجاح باهر مما أهله لأن يكون مندوب مساعد بمجلس الدولة، كما واستطاع أن يتولى العديد من المناصب الكبير ومنها تولى رئيس المحكمة الدستورية، وتولى أيضا رئيس جمهورية مصر بعد اعتزال الرئيس محمد مرسي فترة انتقالية لتهدئة الأوضاع المصرية، واستطاع أن يكسب محبة الناس له بشكل كبير بسبب أعماله الكبيرة وإنجازاتها الضخمة.

من هي زوجة المستشار عدلي حسين

سيعرف المستشار عدلي حسين بجمهورية مصر بشكل كبير، مما تساءل الكثير من المواطنين على التعرف على زوجة عدلي حسين، ولكن تحفظ على كافة معلوماته الشخصية التي تهم عائلته وجعلها بعيدة عن الاعلام بشكل كبير، فهو متزوج وله العديد من الأبناء ولكن بعيدين عن الاعلام ولم يذكر اي اسم من أبنائه.

إنجازات المستشار عدلي منصور

حقق المستشار عدلي منصور العديد من الألقاب وحصل على العديد من الانجازات في مجال منصبه ومن أبرز الإنجازات التي حققها المستشار عدلي في فترة عمله في السياسة:

عضو فتوى وعضو هيئة تشريعية في وزارتي التربية والتعليم العالي.

العمل في المكتب الفني لمستشار رئيس مجلس الدولة.

إصدار الفتوى والتشريعات لمكاتب الأوقاف والصحة والرعاية وشؤون الأزهر.

عضو المحكمة العليا.

تلقي التعيينات في منصب نائب رئيس المحكمة العليا ثمانية ، ثم تعيينه في المحكمة العليا.

رئيس لجمهورية مصر لفترة انتقاليه

عدلي محمود منصور الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا ، كان الرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية لفترة انتقالية نتيجة مظاهرات كبيرة، وحقق خلال فترة حكمه العديد من التطورات الانتقاليه، وقد تعرفنا على سيرته الذاتية بالتفصيل.