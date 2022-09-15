من هو الممثل علي الملا ويكيبيديا واهم المعلومات عنه، الممثل المعروف بعلي الملا هو من أبرز الشخصيات التي ظهرت في الفن، وعرف في الدراما السعودية، عرفا بأدائه المميز ودوره المهني، وهو ممثل البحريني يعود أصله إلى السعودية عرف بأعماله الإذاعية والتلفزيونية ومثل فيها الدراما السعودية بشكل واسع، حيث له دور كبير في الدراما السعودية وقد شارك في عدة مسلسلات.

من هو الممثل علي الملا

علي الملا هو ممثل بحريني يعمل في الدراما السعودية ولا يظهر إعلاماه بشكل كبير فلا يوجد معلومات عن حياته بشكل مفصل ولكن عرف بدوره في مسلسل عائلة أبي رويشد، وعرف في لعبه دوري سويلم والتي تم عرضها لأول مرة في التاسع عشر من شهر كانون لعام 1998 ومثل في مسلسل كوميدي سعودي وهو من تأليف ليلى عبد العزيز هلالي وتم إخراج هذا المسلسل من قبل عامر الحمود.

علي الملا السيرة الذاتية

عرف علي الملا بأعماله في المسلسلات العربية والسعودية ، فقد عمل في الدراما السورية لفترة طويلة محتى أن عرف في الوط الفتي، وعلي الملا هو كويتي الجنسية عرف في مشاركته لمسلسلاتها الواسعة في الدراما السعودية، وإليكم السيرة الذاتية الخاصة به:

لاسم الكامل: علي الملا.

علي الملا. تاريخ الولادة: غير معروف.

غير معروف. مكان الولادة: البحرين.

البحرين. الجنسية: بحريني.

بحريني. الديانة: مسلم.

مسلم. المهنة: ممثل.

حقيقة وفاة الممثل علي الملا

انتشر خبر يدور حول وفاة الممثل علي الملا ومن الحقيقة أنه متوفي أكثر من عامين فقد توفاه الله عام 2022 ومعه عامر محمود المخرج على حسابه الرسمي في الثامن من شهر لعام 2020 وكان قد نشر منشور حول وفاه الفنان البحريني علي الملة وهو يترحم عليه جيث عرف في اعماله الشيقة في الوسط العربي، وشارك في الكثير من الفضائيات العربية بالتحديد في المملكة العربية السعودية.

عرف الممثل البحريني علي الملا في تمثيله في المسلسلات السعودية لقد انتشر بصورة واسعة في الوسط العربي وهو من مواليد البحرين وشارك في المسلسل العالمي أبو رويشد، وهو متوفي من عام 2020 وتم نعيه من قبل لجان الفن في المملكة العربية السعودية وكافة الدول العربية.