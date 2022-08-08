من هو المهندس الكويتي فهد بن عايد العنزي ويكيبيديا، يعتبر فهد بن عايد العنزي من أحد أهم الشخصيات في الكويت، وهو أيضا له شهرة كبيرة على السوشيال ميديا، اضافة الى ذلك لهه عدد كبيرا من المتبعين على السوشيال ميديا، ومن خلال مقالنا اليوم في موقع العرب نيوز سوف نوضح لكم من هو المهندس الكويتي فهد بن عايد العنزي ويكيبيديا، تابعونا.

من هو المهندس الكويتي فهد بن عايد العنزي ويكيبيديا

يعتبر فهد عابد العنزي من احد اهم لاشخصيات في الكويت، فهو من مواليد مدينة الجهراء في الكويت ولد في العام 1982، وفي العام 2003 ارتبط بأحد بنات العائلة المالكة في السعودية حفيدة الملك فيصل بن عبد العزيز لينا الفيصل ووالدتها الأميرة الجوهرة بنت فيصل آل سعود، وبالإضافة إلى ذلك يمتلك فهد العنزي العديد من العقارات في مسقط رأسه في الكويت وأيضا في السعودية، بالاضافة الى ذلك نالت لانا الفيصل خبرات متعددة من جدتها الأميرة عفت التي كانت مشهورة في نفس المجال في السعودية، حيث أنها تزوجت من رجل الأعمال الكويتي فهد العنزي، وللتعرف على السيرة الذاتية للاميرة لينا من الاتي:

الاسم الكامل: الأميرة لينا بنت سعود بن فيصل آل سعود.

اسم الأب: سعود بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

اسم الأم: الأميرة جوهرة بنت فيصل بن عبد الله آل سعود.

تاريخ الميلاد: مواليد 1985 م.

مكان الميلاد: في المملكة العربية السعودية.

مكان الإقامة: تعيش في الكويت.

الجنسية: يحمل الجنسية السعودية.

الدين والمعتقد: يعتنق الدين الإسلامي.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

اسم الزوج: فهد بن عايد العنزي.

عدد الأطفال: غير معروف.

اللغة: الأم العربية.

لغات أخرى: نتحدث الإنجليزية.

أبز المعلومات الشخصية عن فهد بن عايد العنزي وزوجته لينا

تزوجت لينا من زوجها المهندس الكويتي فهد بن عابد العنزي في تاريخ 12 ديسمبر 2013، حيث قامت العديد من الصحف السعودية بنشر خبر زفافهم الذي تم إقامته في قصر الثقافة بحي السفارات، وبالإضافة إلى ذلك حضره العديد من الشخصيات من الأمراء الدبلوماسيين من كافة البلاد، وعلاوة على ذلك التقت الأميرة لينا بزوجها كان لديهم عمل مشترك وشعرت حينها أنها منجذبة إليه وسرعان ما تحولت علاقة العمل إلى زواج رسمي.