من هو النبي الذي دفن بعد النبي محمد، من المعلوم بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين بعث على الناس كافة لخروجهم من الظلمات إلى النور، كما وان هناك نبي من كبار الأنبياء دفن بعد النبي محمد، وسنتطرق على النبي الذي دفن بعد النبي محمد.

من هو النبي الذي دفن بعد النبي محمد

يعد النبي الذي دفن بعد النبي محمد عليه السالم هو النبي من أكبر الأنبياء، وله وسمعة ومكانة عظيمة في كافة الديانات السماوية الإسلامية والمسيحية وقد تلقى تعليمه في السبي البابلي وذلك بعد أمر من الملك بابل نبوخذ نصر باحضاره الى بابل، وتعلم اللغة الكلدانية ، وتم ترشيحه للخدمة في القصر هو ثلاثة من أصحابنا، كما وتم تعيينه بعد ذلك حاكم على بابل وهو دانيال عليه السلام.

من هو النبي دانيال

سنتعرف على النبي دانيال عليه السلام، وأبرز المعلومات عنه:

الاسم: دانيال عليه السلام.

تاريخ الميلاد: القرن السابع قبل الميلاد.

مكان الميلاد: بلاد الرافدين.

تاريخ الوفاة: القرن السادس قبل الميلاد.

مكان الوفاة: بابل، بلاد الرافدين.

مسجل في: الإسلام، والمسيحية، واليهودية.

تاريخ الذكرى: 21 يوليو في الكنيسة الكاثوليكية.

النبي دانيال في القرآن

ذكر الكثير من الانبياء في القران الكريم في الكثير من المواضع وفي أيات متعددة الا ان النبي دانيال لم يذكر في القران في أي أيه من الايات بدون اي تصريح او تلميحوقد ذكر دانيال في حديث شريف، : “إنَّ دانيالَ دعا ربَّه عزَّ وجلَّ أن يَدفِنَه أُمَّةُ محمدٍ، فلما افتتح أبو موسى الأشعريُّ تُستَرَ وجدَه في تابوتٍ تضرب عروقُه ووريدُه، وقد كان رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال من دلَّ على دانيالٍ فبشِّروه بالجنةِ فكان الذي دَلَّ عليه رجلٌ يقال له حَرقوصٌ، فكتب أبو موسى إلى عمرَ بخبره، فكتب إليه عمرُ أنِ ادفِنْه، وابعَثْ إليَّ حَرقوصَ فإنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بشَّره بالجنةِ”

يعد النبي الذي دفن بعد النبي محمد هو النبي دانيال، كما لم يذكر النبي دانيال في أي موضع من القرآن الكريم، وقد ولد دانيال عليه السلام في بلاد الرافدين. ومعروف عنه أنه من أبرز الشخصيات المعروفة والبارزة في بالد الرافدين.