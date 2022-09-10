من هو اول حاكم لدولة الكويت

من هو أول حاكم لدولة الكويت، تعد دولة الكويت من الدول العربية البارزة والتي تمتاز بالثروة الطبيعية وخاصة البترول والخاص، كما وقد حكم دولة الكويت الكثير من الشخصيات، حيث قدم أول حاكم لدولة الكويت العديد من الإنجازات في فترة حكمه، والذي لاق على حب الكثير من أبناء شعبه له ، والذي الذي تأسست دولة الكويت في عهده، مما زاد إهتمام الكثير لتعرف على أول حاكم لدولة الكويت.

من هو أول حاكم للكويت

أول حاكم للكويت هو الشيخ صباح الأول بن جابر الصباح، الذي تأسست دولة الكويت في عهده. بدأ عمله حاكماً لدولة الكويت عام 1756 م واستمر في هذا المنصب حتى وفاته عام 1776 م. اشتهر في المجتمع الكويتي بعقله وسلوكه الحسن ليكون من أوائل المناصب المختارة. حاول حاكم دولة الكويت وبعد تعيينه حاكما أن يثبت منصبه بالذهاب إلى الحاكم العثماني في بغداد. كلها.

سيرة صباح الأول

يعتبر الصباح أول من أبرز الحكام في تاريخ الكويت، ومن أبرز المعلومات عن سيرته الذاتية ما يلي

الاسم الكامل صباح الأول بن جابر الصباح.

الكنية الشيخ صباح الأول.

اسم الأب جابر الصباح.

اسم الأم غير معروف.

تاريخ الميلاد من مواليد 1718 م.

مكان الميلاد مدينة الكويت – دولة الكويت.

عمره عند وفاته ٥٨ سنة.

مكان الاقامة متوفى.

الجنسية كويتي.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

الحالة العائلية متزوج.

الأطفال 5 أطفال.

التحصيل العلمي غير معروف.

اللغة الأم العربية واللهجة الكويتية.

الوظيفة عسكري وسياسي وحاكم دولة الكويت السابق.

أسماء حكام الكويت

وشغل منصب الحكومة في دولة الكويت 14 حاكما جميعهم من عائلة الصباح. وجاء ترتيب أسماء حكام الكويت على النحو التالي

اسم الحكام تاريخ تولي المنصب الشيخ الصباح أولا 1756 م الشيخ عبدالله 1762 م الشيخ جابر الأول 1812 م الشيخ صباح الثاني 1859 م الشيخ عبد الله الثاني 1866 م الشيخ محمد الأول 1892 م الشيخ مبارك الصباح 1896 م الشيخ جابر الثاني 1915 م الشيخ سالم المبارك 1917 م الشيخ احمد الجابر 1921 م الشيخ عبدالله السالم 1950 م الشيخ صباح السالم 1965 م الشيخ جابر الأحمد الصباح 1977 م الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح 2006 م الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 2006 م نواف الأحمد الجابر الصباح 2022 م

طريقة نقل السلطة في الكويت

نظام الحكم في دولة الكويت نظام أميري ديمقراطي ورئيسه هو أمير البلاد، ويشرع قوانينه مجلس الأمة المؤلف من 50 عضوا ينتخبون كل 4 سنوات، وبحسب تنص المادة 4 من الدستور الكويتي على أن إمارة الكويت إمارة وراثية تنتقل عبر نسل مبارك الصباح. ينص البند السادس من الدستور على أن نظام الحكم الكويتي الديمقراطي تكون فيه سيادة الأمة مصدر السلطات كافة. أما فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بخلافة الإمارة، فيُنظم قانون خاص له صبغة دستورية، ولا يجوز تغييره أو تعديله إلا على النحو المحدد لتعديل الدستور. أما عن نظام الحكم في الكويت، فهو يشمل الأمير الذي يتولى رئاسة الدولة ويتولى السلطة التنفيذية من خلال الوزراء، وولي العهد الذي يتم تعيينه خلال عام من تولي الأمير منصبه، ويتم اختياره بناءً على ذلك. بناء على توصية الأمير.

قد حكم دولة الكويت منذ تأسيسها أربعة عشر حاكم ، وكان أول حاكم لدولة الكويت صباح الأول بن جابر الصباح، الذي تأسست دولة الكويت في عهده، حيث قدم الكثير من الإنجازات في فترة حكمه.