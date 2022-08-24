من هو اول مؤسس للحركة التعليمية بالكويت ، قد عرفت دولة الكويت العربية بالاهتمام الكبير والتي تعمل على تقديمه للعمل على التقدم للأنظمة التعليمية في جميع مراحل التعليم للمواطنين والمقيمين داخل الدولة ، حيث عملة نظام التعليم منذ بدايته على وجود التعليم النظامي المعروف في حالته الحالية، ومن ثم تم تطوير التعليم العالي والبعثات الخارجية ، تابعوا معنا .

من هو أول مؤسس للحركة التربوية في الكويت

أول مؤسس للحركة التربوية في دولة الكويت هو يوسف بن عيسى القناعي الذي دعا إلى إنشاء مدارس في دولة الكويت وإنشاء التعليم النظامي، ليتم تعيينه مديراً لأول مدرسة نظامية. وهي المدرسة المباركية، وهناك من ساهم في تنفيذ الفكرة على أرض الواقع من حيث الدعم المادي والمعنوي، مثل الشيخ ناصر المبارك الصباح، وياسين الطبطبائي، وغيرهم، إلى بدأ عصر التعليم النظامي الذي شهد تطوراً واضحاً فيما بعد.

من هو يوسف بن عيسى القناعي – ويكيبيديا

يوسف بن عيسى القناعي مدرس ومفكر كويتي، له تأثير كبير في نهضة الحركة التربوية في دولة الكويت، بدءاً بالمطالبة والمساهمة في إنشاء المدارس في الدولة. القناعي بفكره الأدبي وسعيه للإصلاح الاجتماعي في البلاد من خلال التعليم الذي يؤدي إلى الفهم الصحيح للدين الإسلامي دون تشدد.

سيرة يوسف بن عيسى القناعي

بدأ يوسف بن عيسى القناعي مسيرته التعليمية في طفولته المبكرة عندما تلقى تعليمه في المدارس الخاصة، ثم في الأحساء ومكة المكرمة لتعلم علوم الطب الشرعي وعلوم اللغة. المتعلقة بإنشاء بلدية الكويت وتعليم المرأة. يمكنك أن تجد أهم المعلومات المتعلقة بسيرته في ما يلي

الاسم الكامل يوسف بن عيسى بن محمد القناعي.

تاريخ الميلاد ١٨٧٩.

تاريخ الوفاة 5 يوليو 1973 م.

العمر 94 سنة.

الجنسية كويتي.

المهنة مدرس، إداري، ومفكر اجتماعي.

أهم المناصب مدير المدرسة المباركية، وعضو مجلس الأوقاف.

أهم الإنجازات إنشاء المدرسة المباركية، والمساهمة في إنشاء بلدية الكويت.

تطوير التعليم في الكويت

مر التعليم في دولة الكويت بعدة مراحل حتى وصل إلى آخر مرحلته من التعليم النظامي بشكله الحالي. وتعتبر المدارس والمساجد المرحلة الأولى من التعليم في الكويت التي شهدت حضور علماء مثل محمد بن فيروز والقاضي عبد الرحمن السويدي والمعلم الكويتي خالد العدساني. وغيرها، وفيما يلي بقية مراحل تطور الحركة التعليمية في إمارة الكويت

بعد عام 1887 تقريبًا، بدأت مرحلة التعليم المتعمد، أو الكتاتيب، بهدف تعليم الأطفال في بداية حياتهم وحتى مرحلة البلوغ.

في عام 1911، تم إنشاء المدرسة المباركية في الكويت، لتصبح بداية التعليم الرسمي.

في عام 1917، تم افتتاح مدارس أخرى، مثل المدرسة الأمريكية التبشيرية، التي كانت تدرس باللغة الإنجليزية.

عام 1936 م تم إنشاء مجلس المعرفة للإشراف على المدارس والتعليم.

في عام 1941، غادرت أول بعثة تعليمية طلابية الكويت إلى البحرين.

في عام 1954 تم إنشاء الكلية الصناعية.

ثم دخلت الكويت عصر تأسيس الجامعات الحكومية والخاصة.

من هو اول مؤسس للحركة التعليمية بالكويت ، تعرفنا على النظام التعليمي المتبع داخل دولة الكويت والتي ما زالت تعمل على تطورير العملية العلمية ، و بالتأكيد تعود نواة تأسيس التعليم إلى الشعب الكويتي ،الذين سعوا لتأسيسها في وطنهم .