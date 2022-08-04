من هو باسم الكربلائي السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من هو باسم الكربلائي السيرة الذاتية ، وهو أحد المطربين الشيعيين المتخصصين في الحداد الشيعي في الوطن العربي ومن الشخصيات المعروفة بشهرتها ، ويتمتع بقدرة صوتية فائقة استقطبت الكثير من محبي الحسين وعلي ، تابعوا معنا .

من هو باسم الكربلائي – ويكيبيديا

باسم الكربلائي مطرب وملحن إسلامي من أصل فارسي ويحمل الجنسية العراقية. ولد في مدينة كربلاء العراقية عام 1967 م، ونشأ فيها حتى عام 1980 م. عام 1980 م طردت عائلته من العراق بسبب أصوله الفارسية فانتقل إلى أصفهان وبدأ حياته في خدمة الحسين. تعلم وتلا القرآن الكريم واستمر على هذا الحال لمدة 5 سنوات. .

سيرة باسم الكربلائي

يعد باسم الكربلائي من أشهر المطربين في المجتمع الشيعي، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرته ما يلي

الاسم الكامل بسام اسماعيل محمد الكربلائي.

الاسم المستعار باسم الكربلائي.

تاريخ الميلاد مواليد 1967 م.

مكان الميلاد كربلاء دولة العراق.

العمر 55 سنة.

المهنة المطرب ورادود حسيني.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة غير معروف.

عدد الاطفال 5 اطفال.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى اللهجة العراقية، اللغة الفارسية.

التحصيل العلمي غير معروف.

سنوات النشاط منذ 1980 م حتى الوقت الحاضر.

من هي زوجة باسم الكربلائي

زوجة باسم الكربلائي هي عمانية الجنسية، وهي أيضا من مذاهب الشيعة مثل زوجها. ارتدت الحجاب لكن هذا الخبر نفى من قبل أكثر من مصدر.

من هم اولاد باسم الكربلائي

باسم الكربلائي خمسة أبناء من زوجته العمانية، وأسماء أولاده كالتالي

محمد باسم الكربلائي.

فاطمة باسم الكربلائي.

ريحانة باسم الكربلائي.

علي باسم الكربلائي.

رقية باسم الكربلائي.

كم راتب باسم الكربلائي

وذكر باسم الكربلائي أنه لم يأخذ أو يطلب من أي حسيني أو أي مجلس أن يدفع له مبلغا من المال سواء بالدولار أو بغيره، لكن بعض الشخصيات العراقية أكدت أن الكربلائي قد تصل أسعار مجلسه إلى 40 ألف. دولار وأكثر، وقد أثار جدلاً واسع النطاق على مر السنين. هذا الأخير بعد أن أطلق عطره الخاص الذي يحمل اسمه وتجاوزت قيمته 100 دولار للزجاجة الواحدة، وتم إنتاج هذا العطر في عدة دول عربية منها البحرين وعمان والعراق، لذلك اتهم بالتجارة باسم الحسين. من أجل تحقيق أرباح مالية.

لقب كربلائي

حصل باسم الكربلائي على عدة ألقاب من أشهرها ما يلي

سلطان المنابر.

صوت الشيعة.

منابر القمر.

عشيرة نايت.

صوت الحسين.

أسطورة حب الحسيني.

مزامير الحسين.

خادم الحسين.

حسابات رسمية باسم الكربلائي

باسم الكربلائي حسابات رسمية كثيرة، وتجاوز عدد متابعيه مليون متابع، وحساباته الرسمية كالتالي

يمكنكم مشاهدة محتوى باسم الكربلائي عبر حسابه على انستجرام.

يمكنكم متابعة باسم الكربلائي على حسابه على تويتر.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على من هو باسم الكربلائي السيرة الذاتية ، و حسابات رسمية باسم الكربلائي ، و كم راتب باسم الكربلائي ، و من هم اولاد باسم الكربلائي .