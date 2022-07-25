من هو بدر الدرويش السيرة الذاتية ، لقد سعى الكثير من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤالمن من هو بدر الدرويش السيرة الذاتية ، والذي يعد من الشخصيات الذيت تميزوا بالشهرة الإعلامية في الوطن العربي ، وكان هنالك له الاعمال الناجحة داخل الخليج العربي تزوج من داخل الوسط الفني، وكان هذا سبب ازدياد شهرته ، تابعوا معنا .

من هو بدر الدرويش – ويكيبيديا

بدر الدرويش مذيع إعلامي وبرامج يحمل الجنسية الكويتية. ولد في دولة الكويت ويرجح أن يكون في الثلاثينيات من عمره. بدأ بدر حياته العملية كمراسل تلفزيوني واستمر في هذا العمل لمدة عام واحد فقط. في الوقت نفسه، كان يقدم برنامجًا وثائقيًا على قناة الكويت الرياضية تسمى منطقة شباب. ثم انتقل إلى مرحلة أخرى وهي تقديم برامج متخصصة في الرياضة وكمال الأجسام والتغذية الصحية والمكملات الغذائية.

سيرة بدر الدرويش

يعتبر بدر الدرويش من أشهر الإعلاميين في الخليج العربي، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرته

الاسم الكامل بدر الدرويش.

الاسم الانكليزي بدر الدرويش.

مكان الميلاد من مواليد دولة الكويت.

مكان اقامته يسكن في مدينة الكويت.

الجنسية يحمل الجنسية الكويتية.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

المؤهلات العلمية حاصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة.

المهنة اعلامية ومذيعة في التلفزيون الكويتي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة شيماء علي.

عدد الاطفال ثلاثة ابناء.

بدر الدرويش كم عمره

ولم تذكر مصادر مقربة من الصحفي بدر أي تفاصيل تتعلق بعمره الحقيقي، لكن عمره يقدر في الثلاثينيات من عمره. ولد ونشأ في دولة الكويت حتى وصل إلى المستوى الجامعي. سافر إلى جمهورية مصر العربية لدراسة الاقتصاد والعلوم السياسية، وبعد التخرج عمل في الشؤون الإدارية والمالية. وزارة الإعلام، ثم مراسل تلفزيوني، وكان ذلك بالصدفة بعد أن تلقى العديد من الدورات التدريبية، وعمله كمراسل أعطاه الجرأة على الوقوف. أما بالنسبة للكاميرا، فقد كسر حاجز الخوف ليصعد السلم الوظيفي حتى بدأ العمل كمقدم.

بدر الدرويش جنسيته

بدر الدرويش يحمل الجنسية الكويتية. ولد ونشأ وترعرع في دولة الكويت. تعود أصول عائلة بدر الدرويش إلى دولة الكويت، وهي من العائلات المنتشرة في العديد من دول شبه الجزيرة العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الأخرى، ويعود أصل العائلة إلى قبيلة بني. . تيم هي إحدى القبائل القديمة والمعروفة في الخليج العربي.

من هي زوجة بدر الدرويش

زوجة بدر الدرويش هي شيماء علي ممثلة إيرانية الأصل مقيمة في دولة الكويت. ولدت ونشأت في دولة الكويت من أب إيراني وأم كويتية. بدأت حياتها الفنية عام 1999 م من خلال مشاركتها في دور صغير في مسلسل مسارات الشك، لكن بدايتها الحقيقية في الفن كانت عندما شاركت في مسلسل جرح الزمان، وبعد ذلك حصلت على عدة أدوار بطولية في كثير. مسرحيات ومسلسلات تلفزيونية، وحصلت على عدة جوائز كأفضل ممثلة خلال السنوات السابقة.

تفاصيل زواج بدر الدرويش من شيماء علي

تزوج بدر الدرويش الفنانة شيماء علي عام 2014 م، بعد قصة حب طويلة جمعت بينهما، مع العلم أن زواجه من شيماء كان زواجه الأول، بينما تزوجت شيماء من قبل، لكنها لم تدم طويلاً حيث انتهى بها المطاف في الطلاق دون أن تنجب منه وبعد 4 أشهر من طلاقها تعرفت على بدر الدرويش، وقالت مصادر رسمية إن حفل زفافهما أقيم في فندق بدولة الكويت بحضور كبير. من العائلة والأصدقاء من كلا الطرفين.

كم عدد اطفال بدر الدرويش

نتج عن زواج بدر الدرويش من شيماء علي إنجاب 3 أبناء وبنتين وولد أعزب. وفيما يلي اسماء اولاد بدر الدرويش من شيماء علي

أحمد بدر درويش هو الابن الأكبر للإعلامي بدر الدرويش، من مواليد 2016 م، ويبلغ من العمر 6 سنوات.

نور بدر الدرويش الابنة الثانية لبدر الدرويش ولدت عام 2016 م وهي تبلغ من العمر 5 سنوات.

الزين بدر الدرويش آخر ابنة الصحفي بدر الدرويش ولدت عام 2022 ميلادي، وهي تبلغ من العمر 4 سنوات.

بدر الدرويش إنستغرام

من خلال البحث المستمر تبين أن بدر الدرويش ليس لديه أي حساب رسمي عبر إنستجرام أو أي حسابات عبر مواقع افتراضية أخرى، ويبدو أنه لا يهتم كثيرا بعالم المواقع الافتراضية مثل زوجته، وما كان عليه. تم العثور على حسابات مملوكة لأشخاص آخرين بنفس الاسم واللقب ؛ وبالتالي، اتضح أنه مجرد تشابه في الأسماء ولا شيء آخر.

حساب زوجة بدر الدرويش على انستجرام

شيماء علي، زوجة بدر الدرويش، لها حساب رسمي على انستجرام، وقد وصل عدد متابعيها إلى أكثر من مليون متابع، ومن خلاله تشارك ما يتعلق بوفاة والدها وسط تفاعل كبير من قبل متابعيها من الفنانين والناشطين من خلال الدعوة إلى الرحمة، والتخفيف عنها من محنتها الكبيرة، بالإضافة إلى العديد من الصور التي تجمعها مع عائلتها وأطفالها، ويمكنك متابعة الفنانة شيماء علي عبر حسابها على إنستجرام.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف من هو بدر الدرويش السيرة الذاتية ، و حساب زوجة بدر الدرويش على انستجرام ، و تفاصيل زواج بدر الدرويش من شيماء علي ، و من هي زوجة بدر الدرويش ، و بدر الدرويش كم عمره وما هي جنسيته .