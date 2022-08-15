من هو بسام السيف ويكيبيديا واهم المعلومات عنه، بسام السيف هو أحد الشخصيات البارزة في مجال تكنولوجيا المعلومات وهو سعودي الأصل ويجمل الجنسية السعودية وهو مؤسس منصة سهل لحلول التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية، وحاصل على شهادة معتمدة في إدارة أنظمة الشبكات من كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، اكتسب شهرته من قناته الخاصة على اليوتيوب ومن موقعه السناب شات الذي صور فيه حياته بقصصه الجميلة.

كم عمر بسام السيف

تداول الكثير من النشطاء الاجتماعيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الشخصية الجديدة والطموحة بسام السيف والذي برز دوره في انتاج موقع الكتروني يسهل على الناس طلب استفساراتهم التكنولوجيا بسهولة والكشف عن الحلول التقنية، وبلغ عمر بسام السيف 26 عامًا وهو من مواليد المملكة العربية السعودية.

قصة بسام السيف ويكيبيديا

انتشرت قصة بسام السيف انتشارًا واسعًا في الاونة الاخيرة، حيث أنه قام بحب شابة فلسطينية في ظروف اقتصادية هشة وتحديات ومعوقات كبيرة وبدأت العلاقة أثناء ذهاب الفتاة الى المقهى ومن ثم يقوم بإغلاق باب المقهى ليقوم بالحديث معها ولكي لا يراهما أحد من المارة أو من الاصدقاء، كان هذا عنوان القصة الشيقة لاجتياح جنين حيث لم يكن أحدا في شوارع رام الله وبدأت من هنا القصة.

تفاصيل قصة الكاتب بسام السيف

ادور تفاصيل القصة التي رواها بسام السيف حول مدن فلسطين وما تحتلها من مكانة كبيثرة في قلوب الفلسطينيين وخاصة المهجرين من أماكن معيشتهم من حيفا ويافا وعكا وغيرها من المدن المحتلة، وقد نالت قصة الكاتب القدير بسام السيف على العديد من الاعجابات لدى كثير من الناس في هذه الوقت تحديدًا، وكان قد كتب بداية قصته على موقع تويتر وتداولها كثير من النشطاء لما بها من جمال في الأسلوب والالقاء.

بسام السيف من أبرز الشخصيات التي كانت قد أخذت شهرة واسعة في الأونة الاخيرة لدوره في التقرب من المجتمع الفلسطيني في سرد قصته وحيث قام ببناء قصة تحاكي الواقع الفلسطيني ممزوجة بقصة حب في مقهى فلسطيني شعبي يحاكي واقًعا لطالما حلم به من هُجِر عن وطنه وضاقت به سُبل الغربة.