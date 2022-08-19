من هو بسام لطفي السيرة الذاتية ، قد ذاع انتشار العديد من التسائلات عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأوقات الأخيرة من صباح يوم الجمعة ، حول التعرف على أهم المعلومات الشخصية للفنان بسام لطفي ، وجاءت تلك التسائلات نتيجة خبر وفاته خلال الساعات الأخيرة ، ويعد بسام لطفي من الشخصيات الفنية التي عرفت بشهرتها ويرجع ذلك الى النجاحات التي حققها في الأعمال السينمائية والمسرحية حتى وفاته ، تابعوا معنا .

من هو بسام لطفي

بسام لطفي ممثل وفنان شهير يحمل الجنسية الفلسطينية والسورية. ولد في دولة فلسطين وتحديداً مدينة طولكرم في الأول من كانون الثاني سنة 1940 م، وتوفي الله في محافظة دمشق السورية في 19 آب 2022 م عن عمر 82 سنة. من أبرز وأشهر الفنانين العرب الذين ظهروا في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وشهدت أعماله السينمائية والمسرحية نجاحًا وشهرة حتى وفاته، بسام لطفي عضو نقابة الفنانين في سوريا، وهو شارك في العديد من الأعمال أبرزها بطل هذا الوقت.

سيرة بسام لطفي

وفيما يلي أبرز المعلومات الشخصية عن الفنان والفنان الراحل بسام لطفي

الاسم الكامل بسام لطفي سليمان أبو غزالة.

مكان الميلاد طولكرم، فلسطين.

تاريخ الميلاد 1 يناير 1940 م.

الجنسية فلسطينية وسورية.

مكان الوفاة محافظة دمشق سوريا.

تاريخ الوفاة الجمعة 19 أغسطس 2022 م.

العمر قبل الموت توفي عن عمر يناهز 82 عامًا.

سبب الوفاة غير مؤكد.

المهنة والنشاط ممثل وفنان بارز.

سنوات النشاط من 1960 م حتى 2022 م.

أعمال بارزة الأخوان تراب، نهاية رجل شجاع.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة غير معروف.

عدد الأبناء له ثلاثة أبناء.

اللغة الأم العربية اللهجة السورية.

سبب وفاة الممثل السوري بسام لطفي

لم يتم تحديد سبب وفاة الفنان السوري بسام لطفي حتى هذه اللحظة، وأفادت بعض المصادر أن سبب وفاة الفنان السوري بسام هو صراع مع مرض عضال بسبب تقدمه في السن. لطفي، نسأل الله -تعالى- أن يغطيه برحمته.

من هي زوجة بسام لطفي

زوجة الفنان السوري بسام لطفي مجهولة حتى هذه اللحظة. تعمد الممثل الراحل إخفاء أي تفاصيل شخصية عن حياته الشخصية، وخاصة زوجته التي تزوجها في القرن العشرين وأنجب منها ثلاثة أطفال، من بينهم الممثل السوري إياس أبو غزالة البالغ من العمر 43 عامًا والذي يعتبر من أشهرها هو أبرز فنان دولة سوريا والوطن العربي بعد مشاركته في عدد من الأعمال السينمائية والمسرحية الرائعة.

أبرز أعمال الفنان بسام لطفي

شارك الفنان والممثل السوري من أصل فلسطيني بسام لطفي في مجموعة من الأعمال السينمائية والمسرحية منذ بداية مشواره الفني عام 1960 م حتى وفاته عام 2022 م، وفيما يلي قائمة بأبرزها يعمل

الاغتراب الفلسطيني.

يوميات المدير العام.

شوارع بلاد الشام القديمة.

ولد من الخاصرة.

تحت السماء المنزل.

البحث عن صلاح الدين.

الرجال في الشمس.

دمشق مع حبي.

هجرة القلوب إلى القلوب.

شركاء تقاسم الخراب.

فارس بني مروان.

فدائيون حتى النصر.

لا تنمو الأشجار على الحجر.

من هو بسام لطفي السيرة الذاتية ، هو أحد الشخصيات الفنية المشهورة والذي يحمل الجنسية السورية والجنسية الفلسطينية ، توفي عن عمر 82 عام ، وشكل قاعدة جماهرية كبيرة من الوسط الفني وخارجه من المتابعين داخل الوطن العربي .