من هو بطل فيلم لورانس العرب ؟، بعد فيلم لورانس العرب من أبرز الأفلام التي تم نشرها الفترة الأخيرة والتي تجسد الكثير من الأحداث التي حصلت في القرن الماضي، لاق فيلم لورانس العرب على شهرة واسعة جدا، لاق على نسبة عالية جدا من المشاهدات حيث شارك في هذا الفيلم العديد الفنانين الكبار، والذين كانت لهم لدور البارز في نجح هذا الفيلم، حيث زاد الاهتمام للتعرف على بطل فيلم لورانس العرب.

من هو بطل فيلم لورانس العرب

يعد فيلم لورانس من الأفلام التي تجسد الحروب في الماضي كما وتم تصوير الفيلم في اسبانيا ولندن، وتم إخراج الفيلم من قبل ديفيد لين، وه بريطاني الجنسية، وتعتبر قصة هذا الفيلم من اجمل القصص، حيث حقق فيلم لورانس العرب الفترة الأخيرة على العديد من الجوائز الضخمة ومن أبرزها جائزة الأكاديمية الامريكية، حيث استحوذ الفيلم على عدد كبير جدا من الجماهير والمشاهدات من كافة أنحاء العالم، ويعد بطل فيلم لورانس العرب

بيتر أوتول

قصة فيلم لورانس العرب

تعود قصة فيلم لورانس العرب على العديد من الأحداث الشيقة والرائعة، والتي اهتم بها الكثير من المواطنين، وتدور أحداث فيلم لورانس العرب حياة الضابط الجاسوس توماس إدوارد يعمل مع الجيش البريطاني، يتم ارساله الى مهمة معينة الى الملك فيصل السلطان العثماني، حيث كان توماس إدوارد يجيد اللغة العربية بشكل كبير مما جعله ينخرط بشكل كبير بالعرب، والذي شكل المزيد من المشاكل وحرب العصابات ومعاناة العديد من الإمبراطوريات العثمانية.

أبرز أبطال فيلم لورانس العرب

شارك في فيلم لورانس العرب الكثير من الشخصيات المشهورة والتي كان لهم دور بارز وكبير في نجاح الفيلم والذي كان يدور حول الحرب التي دارت بين الكثير من الدول ومن أبرز أبطال فيلم لورانس العرب:

بيتر أوتول

حوسيه فيرير

أنتوني كوين

أليك غينيس

يعد فيلم فيلم لورانس العرب من الأفلام التي لاقت على نجاح واسع، والتي تم إخراجها من قبل ديڤيد لين سنة 1962 ، ويعد بطل فيلم لورانس العرب بيتر أوتول ن والذي كان له صدى كبير في أحداث الفيلم.