من هو بيليه السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي وهو خبر مفاده وفاة لاعب كرة القدم الاسطورة المعتزل بيليه ، فمن هو من هو بيليه السيرة الذاتية ، وبالتالي سنتعرف على إنجازاته الكروية المتميزة التي تمكن من تحقيقها خلال مسيرته الاحترافية ، تابعوا معنا .

من هو بيليه

Edson Arantes do Nascimento، المعروف بلقب Pele، هو لاعب كرة قدم محترف سابق أعلن رسميًا اعتزاله في عام 1977 بعد الميلاد. بالنسبة له ظهر اللاعب في مركز الهجوم وكان له دور كبير في صنع العديد من التمريرات الحاسمة، وبسبب كفاءته العالية تم اختياره لاعب القرن عام 1999 من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ كرة القدم الإحصائيات، وتميز اللاعب بقدرته على الدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ويعتبر اللاعب رقم واحد في تسجيل الأهداف في تاريخ كرة القدم.

سيرة اللاعب بيليه

يعتبر اللاعب من أبرز الشخصيات التي ظهرت في عالم كرة القدم المستديرة، وفيما يلي قائمة بأهم المعلومات المتعلقة به على النحو التالي

الاسم الكامل Edson Arantes do Nascimento.

الاسم بالبرتغالية Edson Arantes do Nascimento

الاسم المستعار الجوهرة السوداء.

الاسم المستعار بيليه.

تاريخ الميلاد من مواليد 23 أكتوبر 1940 م.

مكان الميلاد تراس كراسوس، البرازيل.

مكان الإقامة يقيم الآن في ولاية ميناس جيرايس بالبرازيل.

الجنسية يحمل الجنسية البرازيلية.

الدين يتحول إلى المسيحية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الاطفال ادينهو.

المهنة لاعب كرة قدم متقاعد.

مركز اللعب خط الوسط – الهجوم.

المناصب البارزة وزير الرياضة السابق، سفير كرة القدم.

اهم الانجازات 30 بطولة محلية ودولية منها 3 بطولات عالمية.

تاريخ التقاعد 1974 م.

سنوات نشاطه من عام 1956 م حتى تقاعده عام 1977 م.

كم عمر النجم البرازيلي بيليه

يبلغ عمر اللاعب بيليه الآن حوالي 81 عامًا، حيث وُلد في كوراسويس بالبرازيل في 23 أكتوبر 1940 م، مما يعني أن اللاعب يحمل الجنسية البرازيلية ويلقب بالجوهرة السوداء. في الفترة ما بين 1 يناير 1995 – 31 ديسمبر 1998 م، تمكن اللاعب من الفوز بعدد كبير من الجوائز المختلفة خلال مسيرته، أبرزها فوز فريق الأحلام بجائزة الكرة الذهبية (2022) لكل من لاعب فيفا. جائزة القرن (2000) وجائزة الشرف من اتحاد كتاب كرة القدم (2022).

حقيقة وفاة أسطورة كرة القدم بيليه

لا يزال أسطورة كرة القدم على قيد الحياة وبصحة جيدة، ولا صحة لما تم تداوله سابقًا عن وفاة اللاعب، بل كانت مجرد شائعات لا أساس لها، حيث يبلغ عمر بيليه واحد وثمانين عامًا، والجدير بالذكر أنه ليس كذلك. في المرة الأولى التي يتعرض فيها اللاعب لإشاعة الموت، كانت شائعة وفاته قد انتشرت سابقًا يوم السبت 28 نوفمبر 2015، بعد نشر خبر وفاته عبر قناة CNN الأمريكية، لكن بعد الحقيقة كانت وكشف النقاب عن تقديم اعتذار رسمي لجميع متابعي شائعة الوفاة بعد أن تبين عدم صحتها.

ما هي إنجازات بيليه

حقق اللاعب خلال مسيرته مجموعة من الإنجازات خلال مشواره الكروي أبرزها ما يلي

الدوري البرازيلي الدرجة الأولى (6) ست مرات 1961، 1962، 1963، 1964، 1965، 1968.

كوبا ليبرتادوريس (2) مرتين 1962، 1963

كأس الانتركونتيننتال (2) مرتين، 1962، 1963

كأس الانتركونتيننتال مرة واحدة عام 1968

بطولة باوليستا (10) عشر مرات 1958، 1960، 1961، 1962، 1964، 1965، 1967، 1968، 1969، 1973.

البطولات في ريو ساو باولو (4) أربع مرات 1959، 1963، 1964، 1966.

وفي الختام تعرفنا على من هو بيليه السيرة الذاتية ، والذي يعد من اللاعبين في مجال كرة القدم والذي حازوا على شهرة واسعة ، وتعرفنا على حقيقة خبر وفاته التي انتشرت على نطاق واسع، وأبرز إنجازاته التي عمل على تحقيقها.