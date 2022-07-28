من هو تركي الدوسري السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال من هو تركي الدوسري السيرة الذاتية ، أحد أبرز الشخصيات الإعلامية في المملكة العربية السعودية من الشخصيات الذيت تميزوا بالشهرة والشخصيات التي اثارت الهام الجميع داخل المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا .

من هو تركي الدوسري على ويكيبيديا

تركي الدوسري مذيع إعلامي وبرامج يحمل الجنسية السعودية. ولد ونشأ في المملكة العربية السعودية. بدأ حياته الإعلامية كمعلق رياضي في قناة الواحة عام 2005 م، حيث شاهده الجميع يتمتع بصوت قوي جعله من بين الفريق الأول بعد أن أتيحت له الفرصة ليصبح مذيعًا. عمل في القنوات التليفزيونية ومنها قناة الساحة وقناة المكان، حيث استمر عمله في هذه القناة قرابة 8 سنوات، ثم انتقل بعد ذلك إلى قناة الدانة، حيث اتخذ عمله في القناة منحنى آخر، وهو ما يقدم برامج اجتماعية، وكان ذلك قبل 9 سنوات، ثم انتقل إلى قناة الواقع، ولا يزال يعمل على هذه القناة حتى الآن.

سيرة تركي الدوسري

تركي الدوسري من أشهر الإعلاميين في المملكة العربية السعودية، ومن أبرز المعلومات المتعلقة به ما يلي

الاسم الحقيقي تركي سيف الرجباني الدوسري.

الاسم المستعار تركي الدوسري.

الإسم المستعار أبو سلطان.

تاريخ الميلاد غير معروف.

العمر من المرجح أن يكون عمره في العقد الخامس من عمره.

محل الميلاد من مواليد منطقة وادي الدواسره بالعاصمة السعودية الرياض.

الجنسية سعودي الجنسية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الأطفال غير معروف.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

التحصيل الدراسي حصل على دبلوم اللغة العربية من جامعات الرياض العاصمة.

المهنة صحفي ومقدم.

القناة التي يعمل بها قناة الواقعية الفضائية.

عمله السابق عمل بوزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة.

سنوات النشاط منذ 2005 م حتى الوقت الحاضر.

تركي الدوسري كم عمره

ولم يذكر تركي الدوسري أي تفاصيل تتعلق بعمره الحقيقي أو تاريخ ميلاده، لكنه قدر عمره في العقد الخامس من عمره. ولد ونشأ وترعرع في منطقة وادي الدواسر السعودية ودرس جميع المراحل التعليمية هناك. وذكر في عدة لقاءات تلفزيونية أن مسقط رأسه كان له دور كبير في تكوين شخصيته. أحب الإعلام منذ صغره، حيث كان يتابع دائمًا عددًا من الإعلاميين ويقلد أصواتهم، وهذا ما جعله يمتلك مادة صوتية مناسبة كمقدم برامج بالإضافة إلى شخصيته الكاريزمية.

قبيلة تركي الدوسري

ينتمي تركي الدوسري إلى قبيلة الدواسر، وهي إحدى القبائل العربية القديمة التي سكنت شبه الجزيرة العربية. تجاوز عددهم المليون نسمة، وتتميز قبيلة الدواسر بوجود العديد من أفرادها الذين يشغلون مناصب عليا في الدولة، وأشهرهم الإعلامي تركي الدوسري.

تركي الدوسري سناب

يمتلك تركي الدوسري حسابًا رسميًا على Snapchat، حيث يتابعه ملايين المعجبين على هذا الموقع، ويشارك تركي العديد من الفيديوهات المتعلقة بالبرامج التليفزيونية، وأهم الأحداث التي تعرض لها أثناء عمله، بالإضافة إلى الأخبار المتعلقة به. البرامج التلفزيونية التي يتم عرضها في الوقت الحاضر. متابعة الصحفي تركي الدوسري عبر سناب شات.

تركي الدوسري تويتر

تركي الدوسري لديه حساب رسمي عبر تويتر، حيث وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 100 ألف متابع، ويشاركه بعض المعلومات المتعلقة ببرامجه التلفزيونية الأخيرة وصور جميلة وساحة مسقط رأسه وادي الدواسر. بالإضافة إلى مشاركة مواعيد حلقاته في أكثر من برنامج، ويمكنك متابعة تركي الدوسري على تويتر “”.

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