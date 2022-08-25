من هو توماس اديسون مخترع المصباح الكهربائي ، دائماً ما يتم البحث منقبل الطلاب في المراحل الدراسية من السنوات الأولى بعمل الابحاث حو مخترع الكهرباء العالم توماس اديسون ، والذي يرجع له الفضل الكبير في إنارة الحياة على البشرية جميعها في مختلف مناطق الكرة الأرضية ، والذي تمتع بخصائص جعلته مختلفًا عن أقرانه البشر ، لذلك انطلق من إحساسه الفضولي وتطلعه نحو المستقبل من الاختراع، واستثمار إمكاناته الإبداعية الخارقة للطبيعة ، تابعوا معنا .

من هو توماس اديسون مخترع المصباح الكهربائي

اخترع توماس إديسون، المخترع الأمريكي الراحل، العديد من الاختراعات التي خدمت الإنسانية في عدة مجالات، منها (الطاقة الكهربائية والمصابيح الكهربائية – الاتصال الجماهيري، أجهزة الصور المتحركة وغيرها لتسجيل الصوت)، وعمل مع عدد من الباحثين حول العالم، و تعاون مع أهم رجال الأعمال الأمريكيين في عهده، أسس بنفسه أول مركز للبحوث الصناعية حول العالم، وكذلك المعامل الصناعية والنباتية، وغيرها. بدأ إديسون مسيرته المهنية كعامل تلغراف في سن مبكرة بعد أن تلقى تعليمه على يد والدته، مما ألهمه بفكرة اختراعاته الأولى.

سيرة توماس اديسون

يُعد توماس إديسون أشهر مخترع في تاريخ الولايات المتحدة، وفي الصفوف التالية توجد قائمة بأبرز بيانات سيرته الذاتية كما يلي

الاسم والنسبة توماس ألفا إديسون.

الاسم الانكليزي “توماس الفا اديسون”.

اسم الأب صموئيل أوغدن إديسون جونيور.

اسم الأم نانسي ماثيوز إليوت.

مكان الميلاد ميلان – أوهايو – الولايات المتحدة.

الإقامة متأخر (مدفون في حديقة إديسون التاريخية).

تاريخ الوفاة 18 أكتوبر 1931 م.

سبب الوفاة داء السكري.

مكان الوفاة ويست أورانج – نيو جيرسي – الولايات المتحدة.

العمر عند الوفاة 84 سنة.

الجنسية الولايات المتحدة.

الديانة ملحد علماني.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المؤهلات الأكاديمية دورات التعليم الذاتي.

اللغة الرسمية الإنجليزية.

المهنة مخترع.

متى ولد توماس اديسون

ولد العالم توماس إديسون في 11 فبراير 1847 م في ميلانو بولاية أوهايو، وهو الابن الأصغر لصمويل أوغدن إديسون جونيور من زوجته نانسي إليوت، وهي عائلة من أصول هولندية من جهة الأب، نشأ إديسون في بورت هورون، في بولاية ميشيغان، تعلم أصول القراءة والكتابة على يد والدته، التي كانت معلمة سابقة، وكان فضوليًا للغاية، لذلك تم استبعاده من المدرسة وحررت والدته نفسه للتدريس في المنزل، والتحق في دورة الكيمياء خلال عمله في مركز التلغراف، وكان مفتونًا بالتكنولوجيا حتى أصبح أحد أهم مخترعيها، وتوفي بويست أوانج عن عمر يناهز 84 عامًا نتيجة مضاعفات مرض السكري ودُفن في حديقة باسمه .

كم مرة فشل إديسون في اختراع المصباح الكهربائي

واصل إديسون إجراء التجارب الفاشلة لتشغيل المصباح الكهربائي. والتي وصلت إلى 1000 محاولة، بحسب تقارير أمريكية، لمجرد إيمانه بفكرته وتطلعاته بضرورة الوصول إلى النتائج المرجوة، وهو ما أكده خلال رده على أحد الصحفيين حول سؤاله عن شعوره بالفشل بعد 1000 خطأ. التجارب، والإجابة كانت قوية ومدروسة في التاريخ “لا، لأنني كنت أعرف أن هناك ألف طريقة لن تؤدي إلى النجاح.” يمكننا أن نستنتج من هذه الإجابة أن الأكثر نجاحًا هم الذين عانوا في الإطلاق.

خصائص توماس اديسون

تميز توماس إديسون بثلاث صفات جعلته مخترعًا ناجحًا، وهي نادرة في أيامنا هذه، ويمكن تكريمها بما يلي

المثابرة وعدم الاستسلام فشل في 1000 تجربة قبل أن يصل إلى هدفه بإضاءة البشرية من خلال اختراعه “المصباح الكهربائي”، وكذلك الكاميرا السينمائية.

الإبداع لا تقتصر اختراعاته على الأسلاك والزجاج وما إلى ذلك. لطالما كان الإبداع هو الحافز والدافع الذاتي بالنسبة له لتقديم المزيد من أجل نجاح الأفكار التي تتألق في ذهنه.

القدرة على رؤية الصورة الكبيرة في اختراعاته هذه هي أهم خصائصه، ويمكن أن نسميها “البصيرة” في لغتنا، بمعنى أنه يتطلع إلى الغرض من الاختراع ومدى الاستفادة منه. فى المستقبل.

من هو توماس اديسون مخترع المصباح الكهربائي ، يعد توماس أديسون من الشخصيات التي خلدها التاريخ كونه الشخص الذي عملة بإختراعه على وجود الانارة في حياتنا ، وعمل أديسون على تأسيس بنفسه أول مركز للبحوث الصناعية حول العالم .