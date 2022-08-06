من هو تيسير الجعبري السيرة الذاتية ، قد أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات الاعلامية المحلية والدولية حول التعرف على الشهيد القائد والبارز في القادة العسكرية للمقاومة في فلسطين / قطاع غزة ، وذلك نتيجة إنتشار خبر إغتياله من قبل الاحتلال الصهيوني الغاشم في الأوقات الأخيرة مما ادى الى استشهاده ، تابعوا معنا للتعرف على اهم المعلومات حول تيسير الجعبري .

من هو تيسير الجعبري على ويكيبيديا

تيسير الجعبري قائد عسكري يحمل الجنسية الفلسطينية. ولد في قطاع غزة عام 1972، من سكان حي الشجاعية احدى مدن قطاع غزة. وصنف على أنه القائد الثاني في لواء القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. ثم أصبح مسؤول المنطقة الشمالية وعضواً في مجلسها العسكري عام 2022 م، خلفاً للشهيد أبو العطا الذي اغتيل في العام نفسه. وتعرض لاغتيالات من قبل الجيش الصهيوني عدة مرات، وفي كل مرة يهرب منه، وفي النهاية تمكنوا من اغتياله عصر الجمعة 5 آب / أغسطس 2022 م.

سيرة تيسير الجعبري

يُعد تيسير الجعبري من أشهر القادة العسكريين في دولة فلسطين، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرته ما يلي

الاسم الكامل تيسير محمود محمد الجعبري.

تاريخ الميلاد 1972 م.

مكان الميلاد من مواليد قطاع غزة / دولة فلسطين.

مكان الاقامة الحالي الشجاعية / قطاع غزة / دولة فلسطين.

العمر 50 سنة.

الجنسية فلسطيني.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة غير معروف.

التحصيل الدراسي غير معروف.

الأطفال غير معروف.

الاحتلال قيادي عسكري بارز في حركة الجهاد الإسلامي.

اللغة الأم العربية.

اللغات اللهجة الفلسطينية.

سنوات نشاطه بدأ نشاطه العسكري من عام 2022 م حتى عام 2022 م.

تاريخ الوفاة 5 أغسطس 2022 م.

سبب الوفاة اغتيل على يد الاحتلال الصهيوني.

تيسير الجعبري كم عمره

الزعيم تيسير الجعبري يبلغ من العمر 50 عاما. ولد عام 172 م من قطاع غزة بدولة فلسطين. نشأ تيسير في مدينة غزة ودرس جميع المراحل العلمية في مدارسها. وانضم إلى حركة الجهاد الإسلامي وأصبح من أبرز قياداتها ومسئولها في المنطقة الشمالية للحركة. وبعد اغتيال القائد أبو العطا كان له دور بارز في قتال اليهود والقيام بعمليات عسكرية ضدهم، لذا أرادت اغتياله في كل مرة حتى نجحت بعد ظهر الجمعة.

بسبب اغتيال تيسير الجعبري

السبب الحقيقي لاغتيال تيسير الجعبري هو تخطيطه لعدة هجمات ضد الجيش الصهيوني، حيث كان السبب وراء العديد من الهجمات خلال العمليات الأخيرة، كما أشارت إذاعة كان العبرية، فيما أكد الجانب الفلسطيني أن حركات المقاومة في قطاع غزة سترد على اغتيال الجعبري وستقول كلمتها بكل قوة. جدير بالذكر أن الجعبري هو ثاني قيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وتسعى إسرائيل لاغتياله في السنوات الأخيرة بعد أن نفذت عدة هجمات على قطاع غزة كان آخرها عصر الجمعة. عندما أعلنت استهدافها الجعبري واستشهاده على الفور.

تفاصيل اغتيال تيسير الجعبري

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، نبأ استشهاد تيسير الجعبري القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، فيما أكدت الوزارة مقتل 8 من أبناء الشعب الفلسطيني بعد قيام اليهود بعدة مداهمات في أماكن متفرقة في العاصمة. قطاع غزة، فيما أشار الاحتلال الصهيوني إلى نيته تنفيذ عملية ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. وأنه أعلن حالة الطوارئ على جبهاتها الداخلية، وسحب عملية الرد من الجانب الفلسطيني.

وفي الختام نكون قد شرحنا لكم أهم المعلومات حول من هو تيسير الجعبري السيرة الذاتية احد القادة العسكرية في فلسطين والذي تم إغتياله على يد الاحتلال الاسرائيلي ، وهو من مواليد عام 1972 ميلادي ، ويسكن في حي الشجاعية قطاع غزة .