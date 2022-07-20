من هو جسار الوداعي السيرة الذاتية ، لقد تسائل الكثير من الأشخاص ممن يسكنون ويقيمون في المملكة العربية السعودية حول الفنان جسار الوداعي ، والذي إنتشر بشكل موسع عبر المواقع والتواصل الإجتماعي بالتحديد على منصة تويتر، حيث نجح في هاشتاغ والذي كان مفاده بضرورة القاء القبض العاجل على جسار الوداعي، وهو ما دفع الكثيرين للبحث عن هويته، تابعوا معنا للتعرف على المزيد .

من هو جسار الوداعي

جسار الوداعي رجل ربما في الستينيات من عمره، ولد في إحدى مدن المملكة العربية السعودية، ويقيم فيها حاليًا. مقطع فيديو نشره قبل ساعات عبر حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، دفع الكثيرين للبحث عن هويته، مطالبًا بإلقاء القبض عليه بشكل سريع وعاجل.

تفاصيل الهاشتاغ نطالب باعتقال جسار الودايي

وصدر هاشتاغ “واسم” # نحن نطالب_أرست_جسار_الوداعي، منصة تويتر داخل المملكة العربية السعودية، بعد أن خرج جسار الوداعي للمشاهدين بمقطع فيديو يهين فيه الله تعالى بأبشع وأبشع الأقوال، حيث أن الغرض من الهاشتاغ هو توقيف ذلك الشخص من قبل السلطات السعودية في أسرع وقت نتيجة إهانة الإله الجدير بالذكر أن جسار الوداعي مواطن سعودي له حساباته الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، و لا يملك الوداعي عددًا كبيرًا من المتابعين على هذه الحسابات كما يعتقد البعض، لذا يصعب الوصول إلى حساباته.

ردود الفعل على وداع جسار إهانة الإلهية

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، منصات تويتر، بالعديد من الهاشتاغات والتغريدات والمنشورات التي تطالب بالقبض العاجل على جسار الوداعي. وبالفعل، بدأت السلطات السعودية في اتخاذ الخطوات الأولى لاعتقاله. ومن ردود الفعل التي تم رصدها على منصة تويتر ما يلي

قال أحد الرواد

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم أهم المعلومات حول التعرف على من هو جسار الوداعي السيرة الذاتية ، و ردود الفعل على وداع جسار إهانة الإلهية ، و تفاصيل الهاشتاغ نطالب باعتقال جسار الودايي .