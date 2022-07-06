من هو جميل إلكساندر ترميوتس خطيب الأميرة إيمان بنت عبد الله؟، في الساعات القلية انتشر اسم إلكساندر ترميوتس عبر منصات التواصل الإجتماعي بشكل كبير جدا، بعد الإعلان عن خطيبته من الاميرة ايمان بنت عبدالله ، من قبل الديوان الملكي، ومن خلال موقعنا العربي اليوم سنتعرف بشكل أكير على جميل إلكساندر ترميوتس خطيب الأميرة إيمان.

من هو جميل إلكساندر ترميوتس

يعد جميل إلكساندر ترميوتس من اصول يونانية حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعد من الشخصيات التي برزت في الأونة الأخيرة، وهو من مواليد 1994، ويعمل في القطاع الحكومي في الخدمات المالية، ويقيم في الفترة الحالية في أملايكيتا،ـ وفي الآونة الأخيرة تم الإعلان عن خطوبته من الأميرة إيمان بنت عبدالله.

الاميرة ايمان بنت عبدالله ويكيبيديا

ايمان بنت عبدالله شخصية اردنية الاصل، وتعبر من عائلة كبيرة في المملكة الاردنية، أبيها الملك عبد الله بن حسين، وأمها الأميرة رانيا العبد الله، من مواليد 1996، وتبلغ من العمر ستة وعشرين عام، درست العلاقات عامة، وحازت على العديد من الجوائز الكبيرة في مجال تخصصها، كما وتعد ايمان من الشخصيات التي تمتلك شهرة كبيرة عبر منصات التواصل الإجتماعي، وفي الآونة الأخيرة أعلنت عبر صفحتها عن عطوبتها من الشاب جميل إلكساندر ترميوتس.

الأميرة إيمان بنت عبدالله السيرة الذاتية

إيمان بنت عبد الله شخصية معروفة في المملكة الأردنية ، تعمل في مجال العلاقات العامة، و سنتعرف بشكل مفصل حول شخصية ايمان بنت عبدالله ملك الأردن.

الاسم : إيمان بنت عبد الله الثاني بن الحسين بن طلال.

تاريخ الميلاد: 1996م.

مكان الميلاد: عمان، المملكة الأردنية الهاشمية.

العمر: 26 عامًا.

الجنسية: أردنية.

اسم الأم: الملكة رانيا العبدلله.

الدراسةدرست في مدرسة أكاديمية عمان الدولية (IAA)

الحالة الاجتماعية: مخطوبة.

اسم الزوج: جميل الكساندر ترميوتس.

في الآونة الأخيرة اصبح اسم جميل إلكساندر ترميوتس وذلك بعد خطوبته من الأميرة إيمان بنت عبد الله، مما تساءل الكثير من الأشخاص حول من يكون خطيب الأميرة إيمان ، ومن خلال مقالنا تعرفنا بشكل أكبر على جميل إلكساندر.