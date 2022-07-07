من هو جميل الكساندر ترميوتس ويكيبيديا السيرة الذاتية.، انتشر اسم جميل الكساندر ترميوتس بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان من قبل الديوان الملكي الأردنية خطوبة جميل الكساندر ترميوتس من الأميرة إيمان عبد الله بنت ملك الأردن، وسرعان ما انتشر هذا الخبر عبر منصات التواصل مما زادت عمليات البحث بشكل كبير من قبل رواد منصات التواصل الإجتماعي في التعرف على شخصية جميل الكساندر.

جميل الكساندر ترميوتس ويكيبيديا

جميل الكساندر ترميوتس يغد من الشخصيات التي انتشرت بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي، كما أنه من أصول يونانية ، ويعد من مواليد 1994، ويبلغ من العمر ثمانية وعشرين سنة، وفي الأونة الأخيرة تم نشر بعض الصور الخاصة به مع الأميرة إيمان بنت الملك عبدالله الاني كما ويعمل جميل الكساندر موضف في القطاع المالي في نيويورك.

جميل الكساندر ترميوتس السيرة الذاتية

لا يوحد الكثيير من المعلومات على شخصية جميل الكساندر وسنتطرق على أهم المعلومات التي تتعلقق بجميل ترموس:

الاسم : جميل ألكساندر ترميوتس.

تاريخ الميلاد: 1994 عام.

العمر: 28 عامًا.

مكان الإقامة: أمريكا.

جنسية: فنزويلا.

اللغات الأخرى: اللغة العربية.

اسم الخطيبة: إيمان بنت عبد الله الثاني.

التعليم: درجة البكالوريوس في مجال إدارة الأعمال.

المهنة: رجل أعمال

من هي خطيبة جميل الكساندر

تمت خطبة جميل الكساندر من ابنه الملك الأردني عبدالله الثاني ، وهي إيمان عبدالله الثاني، كما وتمت نشر العديد من التهاني والتبريكات من قبل محين الاميرة اميرة، من قبل أمها رانيا العبدالله، وتعد إيمان عبدالله شخصية اردنية الاصل، وتبلغ من العمر ستة عشرين عام، ولها أخ وأخت، درست في مدرسة أكاديمية عمان الدولية.

نشر الديوان الملكي في صباح يوم الثلاثاء السادس من شهر يوليو خبر خطوبة الاميرة ايمان بنت عبدالله على الشاب اليوناني جميل الكساندر ترميوتس، وتم نشر بعض صورهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها الكثير من المتابعين