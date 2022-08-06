من هو جون شيفوس السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من هو جون شيفوس السيرة الذاتية ، وهو أحد الشخصيات التي عملت في مجال المحاماة ويرجع الى أصوله الأمريكية ، قضى فترة مهمة من حياته في السعودية ، والذي عمل على شهرته هو زواجه من أكبر سيدة أعمال في الساحة السعودية ، تابعوا معنا .

من هو جون شيفوس – ويكيبيديا

جون شيفوس محامٍ دولي ومستشار قانوني يحمل الجنسية الأمريكية. ولد جون في الولايات المتحدة لأب يوناني وأم إيطالية وتلقى تعليمه في الولايات المتحدة. في مرحلة متقدمة من حياته، انتقل جون إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث قبل عرضًا للعمل في شركة Baker & Co McKinsey عام 1983، وقدم جون العديد من الخدمات القانونية، بما في ذلك تنظيم أكبر اكتتاب عام لشركة الاتصالات السعودية، وبعد تقاعده في عام 2010، لعب دورًا مهمًا في تقديم المشورة للعملاء الأجانب في الأعمال القانونية من جميع أنحاء العالم.

سيرة جون شيفوس

يعتبر جون شيفوس من أكبر المحامين في الولايات المتحدة الأمريكية، وما عزز عمله كان زواجه من عربي، لذلك نذكر أبرز معلوماته من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل جون إيمانويل شيفوس.

الاسم المستعار جون شيفوس.

الاسم الانكليزي جون شيفوس.

مكان الميلاد ولد في الولايات المتحدة الأمريكية.

الإقامة يقيم بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

الجنسية الولايات المتحدة الأمريكية.

الجنسية يحمل الجنسية الأمريكية.

الأصل يوناني.

الدين والمعتقد يعتنق دين الإسلام.

الحالة العائلية متزوج.

عدد الاطفال ثلاث بنات.

المؤهلات حاصل على بكالوريوس في علوم القانون – دكتوراه في علوم القانون ودراسات الشرق الأوسط والشريعة الإسلامية.

ألما ماتر جامعة كورنيل، جامعة بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

اللغة الأم الإنجليزية.

لغات أخرى يفهم جون اللغة العربية.

العمل مستشار ومحامي دولي.

سنوات العمل بدأ النشاط في المملكة منذ عام 1980 ويستمر حتى الآن.

مواقف جون شيفوس

شغل جون شيفوس أكثر من منصب واحد خلال حياته. قبل عودته وزوجته من الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل الثمانينيات، كان يعمل محاميًا. ثم انتقل إلى العاصمة السعودية الرياض لتولي وظائف أخرى منها

ترأس مكتب بيكر آند ماكينزي في الشرق الأوسط.

برز في مجال تمويل الشركات ورأس المال في المملكة العربية السعودية.

مستشار في السياسة والتجارة والقانون.

مستشار الهيئة الملكية بالجبيل وينبع.

عضوية مجلس إدارة بنك الخليج الدولي.

عضوية في نقابة المحامين الأمريكية.

العضوية في نقابة المحامين بولاية إلينوي.

دين جون شيفوس

جون شيفوس يعتنق الدين الإسلامي. دخل الإسلام قبل زواجه من لبنى العليان. يُعد جون من أوائل علماء الشريعة والشريعة الإسلامية بجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد ذكرت زوجته في آخر مقابلة لها أن قراره اعتناق الإسلام أمر مفروغ منه، إذ لم تفعل أسرتها ذلك. يوافق على. الارتباط به دون إعلان إسلامه.

من هي زوجة جون شيفوس

زوجة جون سيفيروس هي سيدة الأعمال السعودية لبنى العليان، وتعتبر العليان من أكبر المستثمرين في المملكة العربية السعودية، وهي أول امرأة سعودية يتم انتخابها لعضوية مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي. كانت لديها علاقة ودية مع زوجها قبل الخطوبة. تعرفوا على بعضهم البعض في الجامعة. جدير بالذكر أن عائلة لبنى لم توافق في البداية على زواجها من رجل أمريكي، لذلك تأخر زواجها لأكثر من أربع سنوات، وهي في انتظار موافقة أسرتها.

وفي الختام تعرفنا على من هو جون شيفوس السيرة الذاتية ، وهو محامي أمريكي معروفا في المجال القانوني ، ورغم انتهاء مسيرته الحقيقية لم يتوقف عن الدعم القانوني للمستشارين من الأجانب، وتعرفنا على المناصب التي شغلها في السعودية .