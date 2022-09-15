من هو جويل تاجو ويكيبيديا لاعب الزمالك الجديد، تعتبر كرة القدم هي الرياضة الاكثر شعبية في العالم، والدوري المصري هو من اكثر دوريات كرة القدم العربية متابعة من قبل الجمهور العربي، وقام نادي الزمالك المصري في الفترة السابقة بالتعاقد مع العديد من الصفقات الرائعة والمميزة، ومن أهم الصفقات انضمام اللاعب الكاميروني جويل تاجو الى صفوف نادي الزمالك، وزاد البحث عن من هو جويل تاجو ويكيبيديا لاعب الزمالك الجديد بعد انضمامه الى صفوف النادي.

من هو جويل تاجو ويكيبيديا

ان جويل تاجو أحد اشهر لاعبين كرة القدم، ولد جويل تاجو في دولة الكاميرون، بتاريخ السادس من شهر ديسمبر لعام 1993م، اي انه يبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاما كان جويل تاجو مهاجم فريق لماريتيمو البرتغالي، وخلال قضاء فترة مع هذا الفريق البرتغالي قام بالعديد من الانجازات مع الفريق، وهو الان في طريقه الى نادي الزمالك بعد التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية هذا الموسم.

جويل تاجو لاعب الزمالك الجديد

أعلنت ادارة نادي الزمالك خلال المؤتمر الصحفي الذي قام به المستشار مرتضى منصور انه قام بالعديد من الصفقات القوية التي ستكون مفاجأة للجمهور الزملكاوي، وستكون هذه الصفقات ذات تأثير قوي على أداء الفريق المستقبلي، ومن أهم تلك الصفقات التعاقد مع لاعب كرة القدم الكاميروني جويل تاجو، وهو لاعب الدوري البرتغالي السابق، قبل انضمامه للقلعة البيضاء.

تفاصيل عقد جويل تاجو لاعب الزمالك الجديد

اعلن المستشار مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي يوم أمس عن تعاقد ادارة القلعة البيضاء مع اللاعبالكاميروني جويل تاجو، بعد العديد من المحاولات من مدير اعمال اللاعب، ويحاول الجميع في الوقت الحاضر معرفة تفاصيل العقد التي تم ابرامه مع اللعب جويل تاجو مع نادي الزمالك، ولم يتم الاعلان عن اي تفاصيل في العقد، ويعد جويل تاجو أحد ابرز اللاعبين الافريقين الذين لعبو في الدوري البرتغالي، وشكل فارقا مع جميع الاندية التي شارك معها.

من هو جويل تاجو ويكيبيديا لاعب الزمالك الجديد، تم الاعلان يوم أمس الاربعاء خلال المؤتمر الصحفي للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن انضمام اللاعب جويل تاجو لصفوف نادي الزمالك، وبعد هذا الاعلان، حاول الجميع معرفة من هو جويل تاجو ويكيبيديا لاعب الزمالك الجديد.