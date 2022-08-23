من هو حبوب الشرقاوي مدير الأبحاث الفضائية الجديد

وأكدت مصادر مطلعه في الساعات القليلة الماضية، انه تم تعيين حبوب الشرقاوي في منصب مدير المكتب المركزي لأبحاث القضائية، والذي يتبع بدوره للمديرية العامة لمراقبه التراب الوطني المعروف اختصارا بالبيج، حيث خلف بذلك للسيد العبد الحق خيام الذي انتقل الى ديوان المدير العام للأمن الوطني ومراقبه التراب الوطني ومراقبه التراب الوطني بصفته مكلفه في قضايا الإرهاب، وقد اشارت نفس المصادر الى ان تعيين الحبوب الشرقاوي في منصبه الجديد كان منتظرا متوقعا بحكم الخبرة الكبيرة، التي كان يحظى بها او يتمتع بها السيد حبوب الشرقاوي