من هو حبوب الشرقاوي مدير الأبحاث الفضائية الجديد، برز اسم حبوب الشرقاوي مجددا عقب استدامه منصب مدير مكتب المركز التحقيقات القضائية في عام 2015 تمكن المكتب من تفكير نحو 84 خليه ارهابيه في الوقت يواصل فيه المغرب تعزيز مكانته كشريكه استراتيجي لكافه الدول في مكافحه الإرهاب، وخلال مقالتنا الحالية سنسلط الظهر على كافه المعلومات التي توصلنا الى معرفه من هو حبوب الشرقاوي مدير الأبحاث القضائية الجديد.
من هو حبوب الشرقاوي مدير الأبحاث الفضائية الجديد
ويعد حبوب الشرقاوي مدير الأبحاث الفضائية واحدث احد ابرز الأمين الامينين الذين كانوا الى جانب الخيام في عده مهام ومناصب امنيه،
- حيث عمل الى جانبه أيضا بالمكتب المركزي القضائية والسيد حبوب الشرقاوي رجل ام المتمرس اشتغل بوقت طويل في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،
- وكان احد ركائز تأسيس المكتب المركزي قبل خمس سنوات،
- كما انه يعتبر من الكفاءات المتخصصة العالية في محاربه الإرهاب والجماعات المتطرفة،
- حيث كان يشغل منصب رئيس فرقه مكافحه الإرهاب في المكتب من المركزي للأبحاث القضائية،
- ونائب المدير السابق عبد الحق الخياط وكان له الفضل في تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية بمجموعه من المناطق بالمغرب،
- حيث اشرف حبوب الشرقاوي في اوله العملية الميدانية له بعد تعيينه كمدير الجديد المكتب المركزي القضائية على تفكيك خليه تطوون الملقبة بكتيبه انصار الخلافة.
خبر تعيين حبوب الشرقاوي كمدير للأبحاث القضائية
وأكدت مصادر مطلعه في الساعات القليلة الماضية، انه تم تعيين حبوب الشرقاوي في منصب مدير المكتب المركزي لأبحاث القضائية، والذي يتبع بدوره للمديرية العامة لمراقبه التراب الوطني المعروف اختصارا بالبيج، حيث خلف بذلك للسيد العبد الحق خيام الذي انتقل الى ديوان المدير العام للأمن الوطني ومراقبه التراب الوطني ومراقبه التراب الوطني بصفته مكلفه في قضايا الإرهاب، وقد اشارت نفس المصادر الى ان تعيين الحبوب الشرقاوي في منصبه الجديد كان منتظرا متوقعا بحكم الخبرة الكبيرة، التي كان يحظى بها او يتمتع بها السيد حبوب الشرقاوي
حقيقه اعفاء وعقاب السيد عبد الحق خياط
نفت مصادر مقربه الاشاعات، التي تداولها العديد من منصات الاخبار ومواقع التواصل الاجتماعي حول الاعفاء والعقاب على تعيين عبد الخط خيام في منصبه الجديد مؤكدا ذلك المنصب بان هذا التعيينات تندرج في سياقه التداول على مناصب المسؤولية كم انها ستسمح بطبيعة الحال للسيد العبد الحق هيام بمواصلة من زاويه جديده ومنصب جديد وهو منصب مكلف في المهمة في ديوان المدير العام للأمن الوطني ومراقبه التراب الوطن.