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من هو حبوب الشرقاوي مدير الأبحاث الفضائية الجديد

كتب ALAAفي آخر تحديث
من هو حبوب الشرقاوي مدير الأبحاث الفضائية الجديد
من هو حبوب الشرقاوي مدير الأبحاث الفضائية الجديد

من هو حبوب الشرقاوي مدير الأبحاث الفضائية الجديد، برز اسم حبوب الشرقاوي مجددا عقب استدامه منصب مدير  مكتب المركز التحقيقات القضائية في عام 2015 تمكن المكتب من تفكير نحو 84 خليه ارهابيه في الوقت يواصل فيه المغرب تعزيز مكانته كشريكه استراتيجي لكافه الدول في مكافحه الإرهاب،  وخلال مقالتنا الحالية سنسلط الظهر على كافه المعلومات التي توصلنا الى معرفه من هو حبوب الشرقاوي مدير الأبحاث القضائية الجديد.