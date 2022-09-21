من هو حبيب العازمي محافظ الكامل، يعد حبيب العازمي احدى أبرز الشخصيات البارزة في المملكة العربية السعودية، والذي يعد من أكبر الشعراء السعوديين، والذي قدم العديد من الأشعار والقصائد التي لاقت على اهتمام كبير في الساحة الفنية، كما وفي الساعات الاخيرة لمع اسم حبيب العازمي عبر منصات التواصل الإجتماعي بعد تعيين العازمي محافظا لمحافظة الكامل مما أثار اهتمام الكثير للتعرف على حبيب العازمي.

من هو حبيب العازمي ويكيبيديا

يعد حبيب العازمي شخصية مرموقة ومعروفة في المملكة السعودية، ولد حبيب في السعودية عام 1964، وعاش مع عائلة مستورة في السعودية، حيث كان يمتلك موهبة إلقاء الشعر فأبدع بتقديم الكثير من الأشعار والقصائد الخليجية القديمة، ذات الأبيات والقوافي المنظمة، حيث أبدع في هذا المدال، وأصبح من الشعراء الكبار في المملكة، وأصدر له ديوان صوتي واحد بعنوان حب ووفاء، والتي تعرف بالجزل والتعبيرات المتقنة، كما وعرف حبيب العازمي بصيته الكبير في بإجادة الشعر الحفاظ على التراث مما تم ترقيته الفترة الأخيرة لأن يكون محافظ الكامل.

من هو حبيب العازمي السيرة الذاتية

يعتبر حبيب العازمي أحد شعراء المشهورين في السعودية، والذي حصل على العديد من الجوائز والإنجازات الضخمة في مجال الشعر، مما جعل اسمه محط إهتمام لدى الكثير للتعرف على حبيب العازمي السيرة الذاتية :

الاسم: حبيب بن دغيم العازمي

الاسم بالإنجليزي: Habib bin Daghim Al-Azmi

تاريخ الميلاد: 5 نوفمبر 1964

مكان الولادة : الرياض

الإقامة: السعودية

الحالة الإجتماعي: متزوج

الأبناء: 4 أبناء

المهنة: شاعر، وحافظ الكامل

تعيين حبيب العازمي محافظ الكامل